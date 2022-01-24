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مركبات ممنوع تملكها في السعودية لغير المواطنيين
مركبات ممنوع تملكها في السعودية لغير المواطنيين
أكدت هيئة النقل العام، في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، أن مركبات النقل العام لا تملك إلا للسعوديين فقط. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T15:44+0000
2022-01-24T15:44+0000
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ونفت الهيئة في بيان لها اليوم "تملك مركبات النقل العام لغير السعوديين، مؤكدة اقتصاره على المنشآت السعودية والأفراد السعوديين المؤهلين، إضافة إلى منشآت الاستثمار الأجنبي المصرح لها من الجهات المعنية فقط".وجاء بيان هيئة النقل العام السعودية "ردا على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول خيار جديد لتصحيح أوضاع التستر في قطاع نقل البضائع"، بحسب البيان.وشددت الهيئة على أن "ما يتم تداوله حول السماح بتملك الفرد غير السعودي لمركبات النقل العام عار عن الصحة، وأي علاقة تعاقدية بين العامل والمنشأة تخضع لتنظيمات الجهات المعنية، ولا تسمح بأي حال من الأحوال بتملكه للمركبة".ولفتت الهيئة إلى أن "الخيارات المتاحة لمعالجة أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري هي ما تم تحديده في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وأعلنه البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري".وأكدت الهيئة أن على "المنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر المسارعة بتصحيح أوضاعها قبل انتهاء الفترة التصحيحية في 16 فبراير 2022، والاستفادة من المزايا وخيارات التصحيح التي تتناسب مع كافة أحجام المنشآت وقطاعاتها".
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أخبار السعودية اليوم, السعودية

مركبات ممنوع تملكها في السعودية لغير المواطنيين

15:44 GMT 24.01.2022
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
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أكدت هيئة النقل العام، في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، أن مركبات النقل العام لا تملك إلا للسعوديين فقط.
ونفت الهيئة في بيان لها اليوم "تملك مركبات النقل العام لغير السعوديين، مؤكدة اقتصاره على المنشآت السعودية والأفراد السعوديين المؤهلين، إضافة إلى منشآت الاستثمار الأجنبي المصرح لها من الجهات المعنية فقط".
وجاء بيان هيئة النقل العام السعودية "ردا على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول خيار جديد لتصحيح أوضاع التستر في قطاع نقل البضائع"، بحسب البيان.
وشددت الهيئة على أن "ما يتم تداوله حول السماح بتملك الفرد غير السعودي لمركبات النقل العام عار عن الصحة، وأي علاقة تعاقدية بين العامل والمنشأة تخضع لتنظيمات الجهات المعنية، ولا تسمح بأي حال من الأحوال بتملكه للمركبة".
ولفتت الهيئة إلى أن "الخيارات المتاحة لمعالجة أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري هي ما تم تحديده في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وأعلنه البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري".
وأكدت الهيئة أن على "المنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر المسارعة بتصحيح أوضاعها قبل انتهاء الفترة التصحيحية في 16 فبراير 2022، والاستفادة من المزايا وخيارات التصحيح التي تتناسب مع كافة أحجام المنشآت وقطاعاتها".
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