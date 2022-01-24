https://arabic.sputniknews.com/20220124/معركة-في-الكونغرس-الأمريكي-اتهامات-متبادلة-بين-الديمقراطيين-والجمهوريين-بإفشال-تقسيم-الدوائر-1057042738.html

معركة في الكونغرس الأمريكي.. اتهامات متبادلة بين الديمقراطيين والجمهوريين بإفشال "تقسيم الدوائر"

معركة في الكونغرس الأمريكي.. اتهامات متبادلة بين الديمقراطيين والجمهوريين بإفشال "تقسيم الدوائر"

اتهم نواب الكونغرس الأمريكي من الديمقراطيين نظراءهم الجمهوريين بإفشال عمل اللجنة التي كانت تستهدف إعادة الاتفاق على تقسيم الدوائر. 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T21:16+0000

2022-01-24T21:16+0000

2022-01-24T21:16+0000

الجمهوريون

الكونغرس الأمريكي

الديمقراطيون

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وحسب رويترز قال الأعضاء الديمقراطيون "لقد تفاوضنا مع زملائنا الجمهوريين بحسن نية لمدة عامين لتحقيق خطة إجماع واحدة، لكنهم رفضوا في كل خطوة الموافقة على حل وسط ".وقال أعضاء جمهوريون إن الديمقراطيين رفضوا عمدا التفاوض، وكتبوا "لقد أحبطوا العملية عمدًا بحيث يتم إرجاع تحديد خطوط المقاطعات مرة أخرى إلى الهيئة التشريعية التي تسيطر عليها الأغلبية العظمى من الديمقراطيين".ولذلك فإن لجنة إعادة تقسيم الدوائر المكونة من الحزبين في نيويورك، قد فشلت في التوصل إلى توافق بشأن خارطة جديدة للكونغرس تضمن أن المشرعين الديمقراطيين بالولاية سيعيدون رسم خطوط الدوائر في عملية قد تؤثر على السيطرة على مجلس النواب الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني.وكان أمام اللجنة حتى يوم الثلاثاء للتصويت على خريطة لإرسالها إلى المشرعين بالولاية، وبدلاً من ذلك تبادل المفوضون الديمقراطيون والجمهوريون الاتهامات بالتحيز السياسي في تصريحات متناقضة، أوضحت أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق وشيك.يشار إلى أن الولايات الأمريكية يجب أن تعيد رسم خطوط الكونغرس مرة كل عقد لتعكس التحولات في عدد السكان. في معظم الولايات ، يتحكم المشرعون في إعادة تقسيم الدوائر ، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى التلاعب في الدوائر الانتخابية ، وهي العملية التي يتلاعب بها أحد الأطراف بخطوط الدوائر لترسيخ سلطته.ومع قيام الجمهوريين بالفعل بتمرير خرائط مفيدة في ولايات رئيسية مثل جورجيا وتكساس، تمثل نيويورك أفضل فرصة للديمقراطيين لاستخدام سيطرتهم على المجلس التشريعي للولاية للتأرجح في عدد قليل من المقاعد لصالحهم.يشغل الديمقراطيون حاليًا 19 مقعدًا من مقاعد الكونغرس البالغ عددها 27 في الولاية. ستحصل الولاية على 26 مقعدًا في الدورة الانتخابية لعام 2022 ، ويقول المحللون إن الخريطة المصممة بشكل صارم يمكن أن تلغي ما يصل إلى خمسة مقاعد للحزب الجمهوري.ويتمتع الديمقراطيون بميزة ضيقة 222-212 في مجلس النواب الأمريكي، مع وجود منصب شاغر.

https://arabic.sputniknews.com/20201104/الجمهوريون-أم-الديمقراطيون-من-يستحوذ-على-مجلس-الشيوخ-الأمريكي-في-الفترة-المقبلة؟-1047068162.html

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الجمهوريون, الكونغرس الأمريكي, الديمقراطيون