منظومة الدفاع الجوي "إس-400"... لها خصائص أفضل من "باتريوت" الأمريكية

وقال سيرغي دروزين، نائب رئيس مجمع "ألماز أنتيه" لوسائل الدفاع الجوي، في الحديث لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" إن مدى صواريخ "إس-400" يصل إلى 400 كيلومترا بينما يصل مدى صواريخ "باتريوت" إلى 100 كيلومتر فقط.ثانيا، تستطيع منظومة "إس-400" اعتراض أهداف سريعة لا تقدر نظيرتها الأمريكية "باتريوت" على إيقافها. وتقدر صواريخ "إس-400" على اعتراض ما يطير بسرعة 15 ماخ أو 4800 متر في الثانية.ثالثا، بينما لا تستطيع صواريخ "باتريوت" اعتراض ما يطير على ارتفاع يقل عن 50 إلى 60 مترا، تقدر "إس-400" على إصابة ما يطير على ارتفاع أقل.رابعا، تتفوق "إس-400" على "باتريوت" في مدى اكتشاف الأهداف بسبب إمكانية التعامل مع الرادار الخارجي القادر على رفع الهوائي فوق الغابة، مثلا، وهو ما لا تقدر عليه "باتريوت" .خامسا، تنطلق صواريخ "إس-400" عموديًا، ثم تتجه إلى أي جهة في حين لا يمكن أن تتجه صواريخ "باتريوت" إلى أي جهة بسبب اتباعها مسارا مائلا عند الانطلاق.
تعد منظومة صواريخ "إس-400" الروسية المضادة للطائرات من وسائل الدفاع الجوي الأكثر تطورا، وتتفوق على نظيرتها الأمريكية "باتريوت" في نواح كثيرة.
وقال سيرغي دروزين، نائب رئيس مجمع "ألماز أنتيه" لوسائل الدفاع الجوي، في الحديث لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" إن مدى صواريخ "إس-400" يصل إلى 400 كيلومترا بينما يصل مدى صواريخ "باتريوت" إلى 100 كيلومتر فقط.
ثانيا، تستطيع منظومة "إس-400" اعتراض أهداف سريعة لا تقدر نظيرتها الأمريكية "باتريوت" على إيقافها. وتقدر صواريخ "إس-400" على اعتراض ما يطير بسرعة 15 ماخ أو 4800 متر في الثانية.
ثالثا، بينما لا تستطيع صواريخ "باتريوت" اعتراض ما يطير على ارتفاع يقل عن 50 إلى 60 مترا، تقدر "إس-400" على إصابة ما يطير على ارتفاع أقل.
رابعا، تتفوق "إس-400" على "باتريوت" في مدى اكتشاف الأهداف بسبب إمكانية التعامل مع الرادار الخارجي القادر على رفع الهوائي فوق الغابة، مثلا، وهو ما لا تقدر عليه "باتريوت" .
خامسا، تنطلق صواريخ "إس-400" عموديًا، ثم تتجه إلى أي جهة في حين لا يمكن أن تتجه صواريخ "باتريوت" إلى أي جهة بسبب اتباعها مسارا مائلا عند الانطلاق.