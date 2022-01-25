أمريكا: إقرار بجدوى انتساب روسيا إلى عضوية الناتو

وأشارت صحيفة "ذي هيل" إلى احتمال نشوب الحرب العالمية الجديدة بسبب ما يجري في أوكرانيا التي يقودها حكامها الجدد إلى مواجهة مع روسيا.وثمة خطر في أن تتحول هذه المواجهة في حال ردت روسيا عليها، إلى حرب عالمية. ويمكن تفادي ذلك عبر انتساب روسيا إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) وهو ما يبدد قلق روسيا حيال نوايا الحلف العدوانية، ويتيح لأعضاء الحلف أن يحلوا مشكلاتهم مع روسيا بالوسائل السلمية، وفقا للصحيفة .وأشارت "ذي هيل" إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش فكرة انضمام روسيا إلى حلف شمال الأطلسي مع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، ولكن أمريكا لم تؤيد هذه الفكرة وقتذاك. وكانت الأمور قد تغيرت وحان لأمريكا أن تؤيدها.
شرحت صحيفة أمريكية متنفذة ومؤثرة كيفية درء خطر اندلاع الحرب العالمية الجديدة.
وأشارت صحيفة "ذي هيل" إلى احتمال نشوب الحرب العالمية الجديدة بسبب ما يجري في أوكرانيا التي يقودها حكامها الجدد إلى مواجهة مع روسيا.
وثمة خطر في أن تتحول هذه المواجهة في حال ردت روسيا عليها، إلى حرب عالمية. ويمكن تفادي ذلك عبر انتساب روسيا إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) وهو ما يبدد قلق روسيا حيال نوايا الحلف العدوانية، ويتيح لأعضاء الحلف أن يحلوا مشكلاتهم مع روسيا بالوسائل السلمية، وفقا للصحيفة .
وأشارت "ذي هيل" إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش فكرة انضمام روسيا إلى حلف شمال الأطلسي مع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، ولكن أمريكا لم تؤيد هذه الفكرة وقتذاك. وكانت الأمور قد تغيرت وحان لأمريكا أن تؤيدها.