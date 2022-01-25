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الشرطة البريطانية تفتح تحقيقا في حفلات مجلس الوزراء ورئيس الحكومة خلال فترات الإغلاق
الشرطة البريطانية تفتح تحقيقا في حفلات مجلس الوزراء ورئيس الحكومة خلال فترات الإغلاق
أعلنت الشرطة البريطانية عن فتح تحقيق في أحداث داونينغ ستريت الخاصة بحفلات مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، بوريس جونسون، خلال فترات الإغلاق لمواجهة جائحة فيروس... 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T14:41+0000
2022-01-25T14:41+0000
فيروس كورونا
بريطانيا
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القاهرة - سبوتنيك. قالت مفوضة بريطانية أمام مكتب عمدة لندن للشرطة والجريمة لـ "سكاي نيوز"، تدعى ميت، "أتفهم تمامًا أن هناك قلقًا عامًا بشأن المزاعم التي تم نشرها في وسائل الإعلام خلال الأسابيع العديدة الماضية حول جونسون".وأكدت ميت أن الشرطة البريطانية محايدة لا تخاف ولا تحابي وستعمل على التحقيق في الواقعة.وكشفت كبيرة موظفي الخدمة المدنية، التي تقود التحقيق في أحزاب داونينغ ستريت، سو غراي، لصحيفة "الغارديان" البريطانية، أن هناك توصيات شديدة الأهمية بشأن انتهاك جونسون المتكرر لقواعد إغلاق فيروس كورونا المستجد.وعلى خلفية ذلك، نقلت "فرانس برس" عن الناطق باسم جونسون للصحافيين الثلاثاء، إن رئيس الوزراء سيتعاون بالكامل، مع تحقيق الشرطة، مهما تطلب ذلك.يذكر أن قواعد كورونا تنص على حظر التجمعات وتقصرها فقط على أشخاص في أماكن مفتوحة معرضة للهواء الطلق، في حين أن الحفل الذي أقامته كاري جونسون دعت فيه ما يصل إلى 30 موظفًا في مكان داخلي مغلق.
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فيروس كورونا, بريطانيا

الشرطة البريطانية تفتح تحقيقا في حفلات مجلس الوزراء ورئيس الحكومة خلال فترات الإغلاق

14:41 GMT 25.01.2022
© REUTERS / POOLرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / POOL
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أعلنت الشرطة البريطانية عن فتح تحقيق في أحداث داونينغ ستريت الخاصة بحفلات مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، بوريس جونسون، خلال فترات الإغلاق لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
القاهرة - سبوتنيك. قالت مفوضة بريطانية أمام مكتب عمدة لندن للشرطة والجريمة لـ "سكاي نيوز"، تدعى ميت، "أتفهم تمامًا أن هناك قلقًا عامًا بشأن المزاعم التي تم نشرها في وسائل الإعلام خلال الأسابيع العديدة الماضية حول جونسون".
وأكدت ميت أن الشرطة البريطانية محايدة لا تخاف ولا تحابي وستعمل على التحقيق في الواقعة.
وكشفت كبيرة موظفي الخدمة المدنية، التي تقود التحقيق في أحزاب داونينغ ستريت، سو غراي، لصحيفة "الغارديان" البريطانية، أن هناك توصيات شديدة الأهمية بشأن انتهاك جونسون المتكرر لقواعد إغلاق فيروس كورونا المستجد.
وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون يواجه موجة غضب غير مسبوقة من الشعب والنواب، خاصة بعدما تم الكشف عن أن زوجته أقامت له حفل عيد ميلاد مفاجئا، في قلب داونينغ ستريت، الأمر الذي اعتبره الكثيرون "سوء إدارة".
وعلى خلفية ذلك، نقلت "فرانس برس" عن الناطق باسم جونسون للصحافيين الثلاثاء، إن رئيس الوزراء سيتعاون بالكامل، مع تحقيق الشرطة، مهما تطلب ذلك.
يذكر أن قواعد كورونا تنص على حظر التجمعات وتقصرها فقط على أشخاص في أماكن مفتوحة معرضة للهواء الطلق، في حين أن الحفل الذي أقامته كاري جونسون دعت فيه ما يصل إلى 30 موظفًا في مكان داخلي مغلق.
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