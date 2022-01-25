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الكشف عن الحالة الصحية لرائد النهضة الماليزية مهاتير محمد
الكشف عن الحالة الصحية لرائد النهضة الماليزية مهاتير محمد
كشفت عائلة مهاتير محمد عن تطورات حالته الصحية، بعدما شاع بمواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاته على نطاق واسع. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
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قالت مارينا، ابنة مهاتير، في بيان خاص، نشرته اليوم الثلاثاء 25 يناير، إن "حالة والدها الصحية أظهرت تحسنا، اليوم، حيث تحسنت شهيته وقضى وقتًا ممتعًا مع أفراد عائلته الذين كانوا بجانبه في معهد القلب الوطني (IJN)".وتقدمت عائلة التون مهاتير بالشكر الجزيل لكل من اهتم بصحته ودعا له بالشفاء، لافتة إلى أنه سيستمر في تلقي العلاج في IJN تحت إشراف خبراء محليين".
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العالم

الكشف عن الحالة الصحية لرائد النهضة الماليزية مهاتير محمد

13:33 GMT 25.01.2022
© REUTERS / LAI SENG SINمهاتير محمد
مهاتير محمد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / LAI SENG SIN
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كشفت عائلة مهاتير محمد عن تطورات حالته الصحية، بعدما شاع بمواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاته على نطاق واسع.
قالت مارينا، ابنة مهاتير، في بيان خاص، نشرته اليوم الثلاثاء 25 يناير، إن "حالة والدها الصحية أظهرت تحسنا، اليوم، حيث تحسنت شهيته وقضى وقتًا ممتعًا مع أفراد عائلته الذين كانوا بجانبه في معهد القلب الوطني (IJN)".
وأضافت: "تم أيضا إبلاغ الدكتور تون د. مهاتير بالتهنئة التي قدمتها له العديد من الأطراف، بما في ذلك رؤساء الدول والشخصيات الدولية والجمهور".
وتقدمت عائلة التون مهاتير بالشكر الجزيل لكل من اهتم بصحته ودعا له بالشفاء، لافتة إلى أنه سيستمر في تلقي العلاج في IJN تحت إشراف خبراء محليين".
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