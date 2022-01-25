تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220125/بعد-30-عاما-السعودية-وتايلاند-تقرران-إعادة-العلاقات-الدبلوماسية-بينهما-بالكامل--1057165679.html
بعد 30 عاما... السعودية وتايلاند تقرران إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بالكامل
بعد 30 عاما... السعودية وتايلاند تقرران إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بالكامل
اتفقت السعودية وتايلاند، على فتح صفحة جديدة في العلاقات بينهما وإعادة العلاقات الدبلوماسية بالكامل، وأيضا تبادل السفراء في المستقبل القريب، وذلك بعد تدهور... 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T19:52+0000
2022-01-25T19:52+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104587/75/1045877522_0:200:2933:1850_1920x0_80_0_0_e4c03aa59f11af2af3f7a4b0383dfd08.jpg
وبحسب بيان سعودي تايلاندي مشترك نشرته وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، فإن ولي العهد السعودي ورئيس وزراء تايلاند الذي يجري زيارة إلى الرياض اتفقا "على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بالكامل" و"فتح صفحة جديدة في العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلاند".واتفق الجانبان على "الخطوات المهمة التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية وتشمل: تعيين السفراء في عاصمتي البلدين في المستقبل القريب، وإنشاء آلية استشارية لتقوية التعاون الثنائي".وأعرب رئيس وزراء تايلاند "عن خالص أسفه إزاء الأحداث المأساوية التي وقعت في مملكة تايلاند في الفترة ما بين 1989م - 1990م"، وأكد أن الحكومة التايلندية بذلت جهوداً كبيرة في حل القضايا السابقة، وأنها على استعداد لرفع القضايا إلى الجهات المختصة في حال ظهور أدلة جديدة وجيهة ذات صلة بالقضايا المؤسفة".وفي سياق متصل، أعلنت الخطوط السعودية "عن عزمها إعادة تشغيل رحلاتها المباشرة إلى مملكة تايلاند مطلع شهر أيار/مايو 2022 المقبل"، بحسب بيان لمركزها الإعلامي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104587/75/1045877522_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_b0add2a0c1722984e8466bd40bd50644.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

بعد 30 عاما... السعودية وتايلاند تقرران إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بالكامل

19:52 GMT 25.01.2022
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبر
اتفقت السعودية وتايلاند، على فتح صفحة جديدة في العلاقات بينهما وإعادة العلاقات الدبلوماسية بالكامل، وأيضا تبادل السفراء في المستقبل القريب، وذلك بعد تدهور العلاقات بين البلدين لقرابة 30 عاما.
وبحسب بيان سعودي تايلاندي مشترك نشرته وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، فإن ولي العهد السعودي ورئيس وزراء تايلاند الذي يجري زيارة إلى الرياض اتفقا "على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بالكامل" و"فتح صفحة جديدة في العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلاند".
واتفق الجانبان على "الخطوات المهمة التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية وتشمل: تعيين السفراء في عاصمتي البلدين في المستقبل القريب، وإنشاء آلية استشارية لتقوية التعاون الثنائي".
وأعرب رئيس وزراء تايلاند "عن خالص أسفه إزاء الأحداث المأساوية التي وقعت في مملكة تايلاند في الفترة ما بين 1989م - 1990م"، وأكد أن الحكومة التايلندية بذلت جهوداً كبيرة في حل القضايا السابقة، وأنها على استعداد لرفع القضايا إلى الجهات المختصة في حال ظهور أدلة جديدة وجيهة ذات صلة بالقضايا المؤسفة".
وفي سياق متصل، أعلنت الخطوط السعودية "عن عزمها إعادة تشغيل رحلاتها المباشرة إلى مملكة تايلاند مطلع شهر أيار/مايو 2022 المقبل"، بحسب بيان لمركزها الإعلامي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منتخب المغرب - سبوتنيك عربيبث مباشر... مباراة المغرب 1 X مالاوي 1 في بطولة الأمم الأفريقية (الشوط الثاني)18:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية