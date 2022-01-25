بعد 30 عاما... السعودية وتايلاند تقرران إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بالكامل

وبحسب بيان سعودي تايلاندي مشترك نشرته وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، فإن ولي العهد السعودي ورئيس وزراء تايلاند الذي يجري زيارة إلى الرياض اتفقا "على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بالكامل" و"فتح صفحة جديدة في العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلاند".واتفق الجانبان على "الخطوات المهمة التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية وتشمل: تعيين السفراء في عاصمتي البلدين في المستقبل القريب، وإنشاء آلية استشارية لتقوية التعاون الثنائي".وأعرب رئيس وزراء تايلاند "عن خالص أسفه إزاء الأحداث المأساوية التي وقعت في مملكة تايلاند في الفترة ما بين 1989م - 1990م"، وأكد أن الحكومة التايلندية بذلت جهوداً كبيرة في حل القضايا السابقة، وأنها على استعداد لرفع القضايا إلى الجهات المختصة في حال ظهور أدلة جديدة وجيهة ذات صلة بالقضايا المؤسفة".وفي سياق متصل، أعلنت الخطوط السعودية "عن عزمها إعادة تشغيل رحلاتها المباشرة إلى مملكة تايلاند مطلع شهر أيار/مايو 2022 المقبل"، بحسب بيان لمركزها الإعلامي.
اتفقت السعودية وتايلاند، على فتح صفحة جديدة في العلاقات بينهما وإعادة العلاقات الدبلوماسية بالكامل، وأيضا تبادل السفراء في المستقبل القريب، وذلك بعد تدهور العلاقات بين البلدين لقرابة 30 عاما.
وبحسب بيان سعودي تايلاندي مشترك نشرته وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، فإن ولي العهد السعودي ورئيس وزراء تايلاند الذي يجري زيارة إلى الرياض اتفقا "على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بالكامل" و"فتح صفحة جديدة في العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلاند".
واتفق الجانبان على "الخطوات المهمة التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية وتشمل: تعيين السفراء في عاصمتي البلدين في المستقبل القريب، وإنشاء آلية استشارية لتقوية التعاون الثنائي".
وأعرب رئيس وزراء تايلاند "عن خالص أسفه إزاء الأحداث المأساوية التي وقعت في مملكة تايلاند في الفترة ما بين 1989م - 1990م"، وأكد أن الحكومة التايلندية بذلت جهوداً كبيرة في حل القضايا السابقة، وأنها على استعداد لرفع القضايا إلى الجهات المختصة في حال ظهور أدلة جديدة وجيهة ذات صلة بالقضايا المؤسفة".
وفي سياق متصل، أعلنت الخطوط السعودية "عن عزمها إعادة تشغيل رحلاتها المباشرة إلى مملكة تايلاند مطلع شهر أيار/مايو 2022 المقبل"، بحسب بيان لمركزها الإعلامي.