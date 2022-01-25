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https://arabic.sputniknews.com/20220125/خبير-عسكري-تركي-يتحدث-عن-رغبة-الولايات-المتحدة-في-جر-روسيا-إلى-حرب-مع-أوكرانيا-1057141436.html
خبير عسكري تركي يتحدث عن رغبة الولايات المتحدة في جر روسيا إلى حرب مع أوكرانيا
خبير عسكري تركي يتحدث عن رغبة الولايات المتحدة في جر روسيا إلى حرب مع أوكرانيا
أعلن الخبير العسكري التركي عبد الله عقار، في مقابلة مع قناة "Haber Turk TV"، عن أن الولايات المتحدة ترغب في جر روسيا إلى الحرب مع أوكرانيا. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T13:39+0000
2022-01-25T13:39+0000
روسيا
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وبحسب قوله، فإن الدول استفزت روسيا لشن هجوم على أوكرانيا عن طريق النشاط العسكري المكثف على حدودها، بحسب القناة.وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان الجانب الروسي يمكن أن يشن هجوما على كييف: "لا أحد يعرف ما يمكن أن تفعله موسكو"، ومع ذلك فإن الخبير مقتنع بأن اللوم في الحرب التي قد تندلع بين الطرفين يقع على عاتق واشنطن.وأضاف: "أمريكا تقول أنا أقترب من حدودك، بما في ذلك البلدان من حولك، وترد روسيا لا لن أسمح لك بذلك، لا يمكنك تهديد حدودي، وإلا فسأقوم بخطوة انتقامية".وبحسب عقار، إذا استمرت واشنطن في الضغط على موسكو، فسيتعين عليها إرسال قوات إلى الأراضي الأوكرانية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى رد فعل صارم.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/بريطانيا-تستبعد-إرسال-قوات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-في-حال-تطورت-الأوضاع-هناك-1057140509.html
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روسيا

خبير عسكري تركي يتحدث عن رغبة الولايات المتحدة في جر روسيا إلى حرب مع أوكرانيا

13:39 GMT 25.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 21 ديسمبر 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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أعلن الخبير العسكري التركي عبد الله عقار، في مقابلة مع قناة "Haber Turk TV"، عن أن الولايات المتحدة ترغب في جر روسيا إلى الحرب مع أوكرانيا.
وبحسب قوله، فإن الدول استفزت روسيا لشن هجوم على أوكرانيا عن طريق النشاط العسكري المكثف على حدودها، بحسب القناة.
وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان الجانب الروسي يمكن أن يشن هجوما على كييف: "لا أحد يعرف ما يمكن أن تفعله موسكو"، ومع ذلك فإن الخبير مقتنع بأن اللوم في الحرب التي قد تندلع بين الطرفين يقع على عاتق واشنطن.
وأضاف: "أمريكا تقول أنا أقترب من حدودك، بما في ذلك البلدان من حولك، وترد روسيا لا لن أسمح لك بذلك، لا يمكنك تهديد حدودي، وإلا فسأقوم بخطوة انتقامية".
وبحسب عقار، إذا استمرت واشنطن في الضغط على موسكو، فسيتعين عليها إرسال قوات إلى الأراضي الأوكرانية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى رد فعل صارم.
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، راجمة صواريخ بي إم - 21 (غراد)، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
بريطانيا تستبعد إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا في حال تطورت الأوضاع هناك
13:29 GMT
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