خبير عسكري تركي يتحدث عن رغبة الولايات المتحدة في جر روسيا إلى حرب مع أوكرانيا

وبحسب قوله، فإن الدول استفزت روسيا لشن هجوم على أوكرانيا عن طريق النشاط العسكري المكثف على حدودها، بحسب القناة.وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان الجانب الروسي يمكن أن يشن هجوما على كييف: "لا أحد يعرف ما يمكن أن تفعله موسكو"، ومع ذلك فإن الخبير مقتنع بأن اللوم في الحرب التي قد تندلع بين الطرفين يقع على عاتق واشنطن.وأضاف: "أمريكا تقول أنا أقترب من حدودك، بما في ذلك البلدان من حولك، وترد روسيا لا لن أسمح لك بذلك، لا يمكنك تهديد حدودي، وإلا فسأقوم بخطوة انتقامية".وبحسب عقار، إذا استمرت واشنطن في الضغط على موسكو، فسيتعين عليها إرسال قوات إلى الأراضي الأوكرانية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى رد فعل صارم.
أعلن الخبير العسكري التركي عبد الله عقار، في مقابلة مع قناة "Haber Turk TV"، عن أن الولايات المتحدة ترغب في جر روسيا إلى الحرب مع أوكرانيا.
وبحسب قوله، فإن الدول استفزت روسيا لشن هجوم على أوكرانيا عن طريق النشاط العسكري المكثف على حدودها، بحسب القناة.
وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان الجانب الروسي يمكن أن يشن هجوما على كييف: "لا أحد يعرف ما يمكن أن تفعله موسكو"، ومع ذلك فإن الخبير مقتنع بأن اللوم في الحرب التي قد تندلع بين الطرفين يقع على عاتق واشنطن.
وأضاف: "أمريكا تقول أنا أقترب من حدودك، بما في ذلك البلدان من حولك، وترد روسيا لا لن أسمح لك بذلك، لا يمكنك تهديد حدودي، وإلا فسأقوم بخطوة انتقامية".
وبحسب عقار، إذا استمرت واشنطن في الضغط على موسكو، فسيتعين عليها إرسال قوات إلى الأراضي الأوكرانية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى رد فعل صارم.