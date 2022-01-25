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https://arabic.sputniknews.com/20220125/دراسة-المضادات-الحيوية-تزيد-من-خطر-الإصابة-بالسرطان-بمقدار-15-مرة-1057137897.html
دراسة: المضادات الحيوية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان بمقدار 1.5 مرة
دراسة: المضادات الحيوية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان بمقدار 1.5 مرة
تعد المضادات الحيوية من أكثر أنواع الأدوية استخدامًا. هناك اختلافات كبيرة في استخدام المضادات الحيوية. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T12:56+0000
2022-01-25T12:56+0000
2022-01-25T12:56+0000
مجتمع
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يعتقد أن ما يصل إلى 75 في المائة من استخدام المضادات الحيوية له قيمة علاجية مشكوك فيها. تؤثر المضادات الحيوية على تكوين ووظيفة ميكروبيوتا الأمعاء، فضلاً عن الالتهابات ووظائف المناعة.حللت الدراسة استخدام المضادات الحيوية وتوقعت زيادة خطر الإصابة بالسرطان. شملت الدراسة 3112624 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عامًا وليس لديهم تاريخ للإصابة بالسرطان. تم الحصول على معلومات حول استخدامهم للمضادات الحيوية بين عامي 1995 و1997 من سجل الأدوية الموصوفة، حسب موقع ميديك فوروم.وبحثت دراسة أخرى ارتباط المضادات الحيوية بالسرطان.أظهرت دراسة كبيرة أن "خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والثدي والرئة والقولون يزداد مع استخدام المضادات الحيوية".
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سبوتنيك عربي
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مجتمع
دراسة: المضادات الحيوية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان بمقدار 1.5 مرة
تعد المضادات الحيوية من أكثر أنواع الأدوية استخدامًا. هناك اختلافات كبيرة في استخدام المضادات الحيوية.
يعتقد أن ما يصل إلى 75 في المائة من استخدام المضادات الحيوية له قيمة علاجية مشكوك فيها. تؤثر المضادات الحيوية على تكوين ووظيفة ميكروبيوتا الأمعاء، فضلاً عن الالتهابات ووظائف المناعة.
حللت الدراسة
استخدام المضادات الحيوية وتوقعت زيادة خطر الإصابة بالسرطان
. شملت الدراسة 3112624 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عامًا وليس لديهم تاريخ للإصابة بالسرطان. تم الحصول على معلومات حول استخدامهم للمضادات الحيوية بين عامي 1995 و1997 من سجل الأدوية الموصوفة، حسب موقع ميديك فوروم.
تقول الدراسة: "ارتبط استخدام المضادات الحيوية بزيادة خطر الإصابة بالسرطان: للأشخاص الذين يتناولون المضادات الحيوية بكثرة. يزيد احتمال خطر إصابتهم بسرطان البروستاتا والثدي والرئة والقولون".
وبحثت دراسة أخرى ارتباط المضادات الحيوية بالسرطان.
أظهرت دراسة كبيرة أن "خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والثدي والرئة والقولون يزداد مع استخدام المضادات الحيوية".