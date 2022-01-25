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"روساتوم" تنشئ مجموعة عمل في الإمارات لدراسة إمكانية استخدام المفاعلات النووية المنخفضة الطاقة
"روساتوم" تنشئ مجموعة عمل في الإمارات لدراسة إمكانية استخدام المفاعلات النووية المنخفضة الطاقة
أعلن المدير التنفيذي لشركة "روساتوم"، اليوم الثلاثاء، عن إنشاء مجموعة عمل في الإمارات لدراسة إمكانية استخدام المفاعلات النووية المنخفضة الطاقة. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T07:41+0000
2022-01-25T07:41+0000
2022-01-25T08:05+0000
العالم العربي
روسيا
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وقال ليخاتشيف في مقابلة مع قناة "RT"، إن الدول الأجنبية تبدي اهتمامًا كبيرًا بالمشاريع الروسية لمثل هذه المحطات للطاقة النووية المنخفضة الطاقة.وتابع ليخاتشيف: "ناقشنا كل التفاصيل وقررنا إنشاء مجموعة عمل مشتركة لدراسة إمكانية استخدام محطات الطاقة النووية الصغيرة في الإمارات".
https://arabic.sputniknews.com/20220112/روس-آتوم-تسلم-مصر-وثائق-ترخيص-بناء-المرحلة-الثانية-من-محطة-الضبعة-النووية-1055782078.html
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العالم العربي, روسيا
"روساتوم" تنشئ مجموعة عمل في الإمارات لدراسة إمكانية استخدام المفاعلات النووية المنخفضة الطاقة 07:41 GMT 25.01.2022 (تم التحديث: 08:05 GMT 25.01.2022) يتبع
أعلن المدير التنفيذي لشركة "روساتوم"، اليوم الثلاثاء، عن إنشاء مجموعة عمل في الإمارات لدراسة إمكانية استخدام المفاعلات النووية المنخفضة الطاقة.
وقال ليخاتشيف في مقابلة مع قناة "RT"، إن الدول الأجنبية تبدي اهتمامًا كبيرًا بالمشاريع الروسية لمثل هذه المحطات للطاقة النووية المنخفضة الطاقة.
وأضاف: "على وجه الخصوص، سألنا شركاؤنا من مؤسسة الإمارات للطاقة الذرية حول معايير محطات الطاقة النووية المنخفضة الطاقة، والظروف التي يمكننا بموجبها بناء مثل هذه المحطات".
وتابع ليخاتشيف: "ناقشنا كل التفاصيل وقررنا إنشاء مجموعة عمل مشتركة لدراسة إمكانية استخدام محطات الطاقة النووية الصغيرة في الإمارات".