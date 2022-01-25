صحيفة: التعاون مع القوات الجوية الروسية يسهم في حماية سوريا لمجالها الجوي من الهجمات الإسرائيلية
16:35 GMT 25.01.2022 (تم التحديث: 16:47 GMT 25.01.2022)
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورطائرتا "تو-22" في مطار قاعدة حميميم
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation/
نفذت طائرات القوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية أول دورية مشتركة على الحدود الجوية للجمهورية العربية السورية بما في ذلك مرتفعات الجولان.
وأكدت صحيفة " thedrive" أنه إذا أصبحت مثل هذه التحليقات منتظمة، فإنها ستزيد بشكل كبير من قدرة القوات الجوية السورية على حماية مجالها الجوي بشكل أساسي من الهجمات الجوية الإسرائيلية.
SyAAF MiG 23🇸🇾 pic.twitter.com/PgwAw1XdXu— ZOKA (@200_zoka) January 24, 2022
شاركت مقاتلات "MiG-23" ومقاتلات "MiG-29" التابعة للقوات الجوية السورية، و"Su-35"، وقاذفات "Su-34" وطائرات الإنذار "A-50" من الجانب الروسي. وانطلقت الطائرات من قاعدة حميميم الروسية ومطار سيكال والضمير قرب دمشق.
وقال قائد الرحلة: "انطلقنا اليوم ولأول مرة بتشكيلات قتالية موحدة وأسسنا تفاعلاً مع طياري الجمهورية العربية السورية. نحن نفهم بعضنا البعض تمامًا".
Russian, Syrian pilots conduct joint air patrol mission along Golan Heights— Massimo Frantarelli (@MrFrantarelli) January 24, 2022
"The mission’s route ran along the Golan Heights, the southern order, the Euphrates River and over northern Syria,"
🇷🇺✈️Su-34, Su-35, A-50
🇸🇾✈️Mig-23 ,Mig-29https://t.co/fmrRgjoORg pic.twitter.com/W1VKHT8LNB
في عام 2019، اعترفت الولايات المتحدة بهضبة الجولان كأرض إسرائيلية، بينما يعتبرها معظم المجتمع الدولي جزءًا محتلاً من سوريا.