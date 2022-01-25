على مدار أسبوع كامل... حفل زفاف أسطوري لابنة سلطان بروناي (فيديو)

وتزوجت الأميرة فضيلة لُبابول صاحبة الـ36 عاماً، ابنة السلطان الملياردير حسن البلقية، وهو من أثرى أثرياء العالم، وزوجته الثانية مريم عبد العزي، التي كانت تعمل مضيفة طيران، تزوجت من أوانغ عبد الله نبيل محمود الهاشمي.ودرست فضيلة في جامعة كينغستون، وهي تاسع أولاد السلطان الاثني عشر، وقائدة فريق بروناي الوطني لكرة الشبكة وناشطة في الرعاية الصحية.بدأت احتفالات الزفاف يوم 16 يناير/ كانون الثاني بحفل منح فيه السلطان مباركته للزوجين رسمياً. وأقيم الجزء الديني من الزواج يوم الخميس الماضي 20 يناير/ كانون الثاني.ولبس الزوجين ثوبين يحملان ذات النقشة باللونين الأبيض والفضي ومزينين بالألماس. وغطت العروس شعرها بقطعة من الدانتيل الأبيض الناعم، يعلوها تاج برّاق.
احتفلت ابنة سلطان بروناي بزفافها بحفل ضخم، جاء خاتمة مراسم استمرت على مدار أسبوع.
وتزوجت الأميرة فضيلة لُبابول صاحبة الـ36 عاماً، ابنة السلطان الملياردير حسن البلقية، وهو من أثرى أثرياء العالم، وزوجته الثانية مريم عبد العزي، التي كانت تعمل مضيفة طيران، تزوجت من أوانغ عبد الله نبيل محمود الهاشمي.
ودرست فضيلة في جامعة كينغستون، وهي تاسع أولاد السلطان الاثني عشر، وقائدة فريق بروناي الوطني لكرة الشبكة وناشطة في الرعاية الصحية.