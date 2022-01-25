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على مدار أسبوع كامل... حفل زفاف أسطوري لابنة سلطان بروناي (فيديو)
على مدار أسبوع كامل... حفل زفاف أسطوري لابنة سلطان بروناي (فيديو)
احتفلت ابنة سلطان بروناي بزفافها بحفل ضخم، جاء خاتمة مراسم استمرت على مدار أسبوع. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T11:38+0000
2022-01-25T12:03+0000
بروناي دار السلام
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وتزوجت الأميرة فضيلة لُبابول صاحبة الـ36 عاماً، ابنة السلطان الملياردير حسن البلقية، وهو من أثرى أثرياء العالم، وزوجته الثانية مريم عبد العزي، التي كانت تعمل مضيفة طيران، تزوجت من أوانغ عبد الله نبيل محمود الهاشمي.ودرست فضيلة في جامعة كينغستون، وهي تاسع أولاد السلطان الاثني عشر، وقائدة فريق بروناي الوطني لكرة الشبكة وناشطة في الرعاية الصحية.بدأت احتفالات الزفاف يوم 16 يناير/ كانون الثاني بحفل منح فيه السلطان مباركته للزوجين رسمياً. وأقيم الجزء الديني من الزواج يوم الخميس الماضي 20 يناير/ كانون الثاني.ولبس الزوجين ثوبين يحملان ذات النقشة باللونين الأبيض والفضي ومزينين بالألماس. وغطت العروس شعرها بقطعة من الدانتيل الأبيض الناعم، يعلوها تاج برّاق.
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بروناي دار السلام

على مدار أسبوع كامل... حفل زفاف أسطوري لابنة سلطان بروناي (فيديو)

11:38 GMT 25.01.2022 (تم التحديث: 12:03 GMT 25.01.2022)
© AP Photo / Steven Liawعيد ميلاد سلطان بروناي
عيد ميلاد سلطان بروناي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© AP Photo / Steven Liaw
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احتفلت ابنة سلطان بروناي بزفافها بحفل ضخم، جاء خاتمة مراسم استمرت على مدار أسبوع.
وتزوجت الأميرة فضيلة لُبابول صاحبة الـ36 عاماً، ابنة السلطان الملياردير حسن البلقية، وهو من أثرى أثرياء العالم، وزوجته الثانية مريم عبد العزي، التي كانت تعمل مضيفة طيران، تزوجت من أوانغ عبد الله نبيل محمود الهاشمي.
ودرست فضيلة في جامعة كينغستون، وهي تاسع أولاد السلطان الاثني عشر، وقائدة فريق بروناي الوطني لكرة الشبكة وناشطة في الرعاية الصحية.
بدأت احتفالات الزفاف يوم 16 يناير/ كانون الثاني بحفل منح فيه السلطان مباركته للزوجين رسمياً. وأقيم الجزء الديني من الزواج يوم الخميس الماضي 20 يناير/ كانون الثاني.

واختتمت الاحتفالات يوم الأحد بحفل "استادات بيرساندينغ بينجانتين ديراجا" أو "حفل الزفاف الملكي" في قاعة كبيرة مطلية بالذهب في القصر الملكي، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولبس الزوجين ثوبين يحملان ذات النقشة باللونين الأبيض والفضي ومزينين بالألماس. وغطت العروس شعرها بقطعة من الدانتيل الأبيض الناعم، يعلوها تاج برّاق.
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