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https://arabic.sputniknews.com/20220125/ماكرون-ندين-الانقلاب-العسكري-في-بوركينا-فاسو-ونؤكد-أن-الاتصالات-مع-قادة-المنطقة-مستمرة-1057104124.html
ماكرون: ندين الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو ونؤكد أن الاتصالات مع قادة المنطقة مستمرة
ماكرون: ندين الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو ونؤكد أن الاتصالات مع قادة المنطقة مستمرة
أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إدانته للانقلاب العسكري الذي وقع يوم أمس في بوركينا فاسو، مؤكداً أنه سيواصل الاتصالات مع قادة المنطقة. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T11:41+0000
2022-01-25T11:41+0000
2022-01-25T11:41+0000
العالم
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وقال ماكرون للصحفيين، على هامش زيارته لمنطقة ليموزان الفرنسية: "ندين الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو. تواصلنا مع قادة المنطقة وسنستمر في التواصل معهم بالأيام المقبلة".وتابع بشأن الوضع في بوركينا فاسو: " ندعم موقف الإيكواس وندين الانقلاب العسكري".هذا وأعلنت قيادات في جيش ببوركينا فاسو، يوم أمس الإثنين، إقالة الرئيس روش كابوريه وحل الحكومة وتعليق العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر.وفرض الجيش، عبر بيان متلفز، حظر التجوال من التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحاً بشكل يومي حتى إشعار آخر.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/-بيان-رسمي-من-جيش-بوركينا-فاسو-بإقالة-الرئيس-وحل-الحكومة-والبرلمان-وإغلاق-الحدود-1057038332.html
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العالم
ماكرون: ندين الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو ونؤكد أن الاتصالات مع قادة المنطقة مستمرة
أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إدانته للانقلاب العسكري الذي وقع يوم أمس في بوركينا فاسو، مؤكداً أنه سيواصل الاتصالات مع قادة المنطقة.
وقال ماكرون للصحفيين، على هامش زيارته لمنطقة ليموزان الفرنسية: "ندين الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو. تواصلنا مع قادة المنطقة وسنستمر في التواصل معهم بالأيام المقبلة".
وتابع بشأن الوضع في بوركينا فاسو: " ندعم موقف الإيكواس وندين الانقلاب العسكري".
هذا وأعلنت قيادات في جيش ببوركينا فاسو، يوم أمس الإثنين، إقالة الرئيس روش كابوريه وحل الحكومة وتعليق العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر.
وفرض الجيش، عبر بيان متلفز، حظر التجوال من التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحاً بشكل يومي حتى إشعار آخر.