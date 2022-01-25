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https://arabic.sputniknews.com/20220125/ماكرون-ندين-الانقلاب-العسكري-في-بوركينا-فاسو-ونؤكد-أن-الاتصالات-مع-قادة-المنطقة-مستمرة-1057104124.html
ماكرون: ندين الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو ونؤكد أن الاتصالات مع قادة المنطقة مستمرة
ماكرون: ندين الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو ونؤكد أن الاتصالات مع قادة المنطقة مستمرة
أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إدانته للانقلاب العسكري الذي وقع يوم أمس في بوركينا فاسو، مؤكداً أنه سيواصل الاتصالات مع قادة المنطقة. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T11:41+0000
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العالم
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وقال ماكرون للصحفيين، على هامش زيارته لمنطقة ليموزان الفرنسية: "ندين الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو. تواصلنا مع قادة المنطقة وسنستمر في التواصل معهم بالأيام المقبلة".وتابع بشأن الوضع في بوركينا فاسو: " ندعم موقف الإيكواس وندين الانقلاب العسكري".هذا وأعلنت قيادات في جيش ببوركينا فاسو، يوم أمس الإثنين، إقالة الرئيس روش كابوريه وحل الحكومة وتعليق العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر.وفرض الجيش، عبر بيان متلفز، حظر التجوال من التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحاً بشكل يومي حتى إشعار آخر.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/-بيان-رسمي-من-جيش-بوركينا-فاسو-بإقالة-الرئيس-وحل-الحكومة-والبرلمان-وإغلاق-الحدود-1057038332.html
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ماكرون: ندين الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو ونؤكد أن الاتصالات مع قادة المنطقة مستمرة

11:41 GMT 25.01.2022
© REUTERS / JOHANNA GERONرئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، قمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، بلجيكا 16 ديسمبر 2021
رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، قمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، بلجيكا 16 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / JOHANNA GERON
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أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إدانته للانقلاب العسكري الذي وقع يوم أمس في بوركينا فاسو، مؤكداً أنه سيواصل الاتصالات مع قادة المنطقة.
وقال ماكرون للصحفيين، على هامش زيارته لمنطقة ليموزان الفرنسية: "ندين الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو. تواصلنا مع قادة المنطقة وسنستمر في التواصل معهم بالأيام المقبلة".
وتابع بشأن الوضع في بوركينا فاسو: " ندعم موقف الإيكواس وندين الانقلاب العسكري".
هذا وأعلنت قيادات في جيش ببوركينا فاسو، يوم أمس الإثنين، إقالة الرئيس روش كابوريه وحل الحكومة وتعليق العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر.
وفرض الجيش، عبر بيان متلفز، حظر التجوال من التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحاً بشكل يومي حتى إشعار آخر.
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
بيان رسمي من جيش بوركينا فاسو بإقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود
أمس, 18:29 GMT
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