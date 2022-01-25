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محكمة إيرانية تقضي بسجن مواطن فرنسي 8 سنوات بتهمة التجسس
محكمة إيرانية تقضي بسجن مواطن فرنسي 8 سنوات بتهمة التجسس
قضت محكمة إيرانية بسجن مواطن فرنسي بتهمة التجسس، حسبما ذكر محاميه لوكالة الصحافة الفرنسية. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T15:37+0000
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باريس - سبوتنيك. وقال محامي الفرنسي بنجامان بريير، المحتجز منذ أكثر من عام ونصف في إيران، في رسالة للوكالة اليوم الثلاثاء، إن موكله حكم عليه بالسجن ثماني سنوات بتهمة "التجسس" من قبل محكمة ثورية إيرانية، مستنكرا المحاكمة بوصفها "مهزلة".وقال المحامي فيليب فالنت إن بريير، 36 عامًا، حُكم عليه أيضًا بالسجن لمدة ثمانية أشهر إضافية بتهمة "الدعاية" ضد النظام الإيراني.وكان بريير بدأ إضرابا عن الطعام في المعتقل أواخر العام الماضي احتجاجا على اعتقاله.وتعلن إيران بين الحين والآخر توقيف أشخاص مزدوجي الجنسية بتهمة التجسس لدول خارجية.وحكم القضاء الإيراني، في آب/أغسطس الماضي، بسجن مواطنين اثنين مزدوجي الجنسية وآخرين بتهم تتعلق بالدعاية ضد النظام الحاكم والمشاركة بنشاطات غير مشروعة.كما أعلنت وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية، أواخر تموز/يوليو الماضي، أنها أحبطت "مخططا إسرائيليا لنشر الفوضى في البلاد وعمليات التخريب"، بعد أيام من احتجاجات شهدها جنوب البلاد ضد نقص إمدادات المياه.
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أخبار إيران, إيران, أخبار فرنسا

محكمة إيرانية تقضي بسجن مواطن فرنسي 8 سنوات بتهمة التجسس

15:37 GMT 25.01.2022
© AFP 2021 / Atta Kenareانفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021
انفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© AFP 2021 / Atta Kenare
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قضت محكمة إيرانية بسجن مواطن فرنسي بتهمة التجسس، حسبما ذكر محاميه لوكالة الصحافة الفرنسية.
باريس - سبوتنيك. وقال محامي الفرنسي بنجامان بريير، المحتجز منذ أكثر من عام ونصف في إيران، في رسالة للوكالة اليوم الثلاثاء، إن موكله حكم عليه بالسجن ثماني سنوات بتهمة "التجسس" من قبل محكمة ثورية إيرانية، مستنكرا المحاكمة بوصفها "مهزلة".
وقال المحامي فيليب فالنت إن بريير، 36 عامًا، حُكم عليه أيضًا بالسجن لمدة ثمانية أشهر إضافية بتهمة "الدعاية" ضد النظام الإيراني.
وألقي القبض على بريير في 2020 بعد أن تم توقيفه لإطلاقه مروحية صغيرة تعمل بالتحكم عن بعد في منطقة صحراوية على الحدود الإيرانية مع تركمانستان.
وكان بريير بدأ إضرابا عن الطعام في المعتقل أواخر العام الماضي احتجاجا على اعتقاله.
وتعلن إيران بين الحين والآخر توقيف أشخاص مزدوجي الجنسية بتهمة التجسس لدول خارجية.
وحكم القضاء الإيراني، في آب/أغسطس الماضي، بسجن مواطنين اثنين مزدوجي الجنسية وآخرين بتهم تتعلق بالدعاية ضد النظام الحاكم والمشاركة بنشاطات غير مشروعة.
كما أعلنت وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية، أواخر تموز/يوليو الماضي، أنها أحبطت "مخططا إسرائيليا لنشر الفوضى في البلاد وعمليات التخريب"، بعد أيام من احتجاجات شهدها جنوب البلاد ضد نقص إمدادات المياه.
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