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https://arabic.sputniknews.com/20220125/معلومات-عن-جيش-بوركينا-فاسو-1057138637.html
معلومات عن جيش بوركينا فاسو
معلومات عن جيش بوركينا فاسو
يحتل جيش بوركينا فاسو المرتبة رقم 129 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لتصنيف موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك
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يتجاوز عدد سكان بوركينا فاسو 21.3 مليون نسمة بينهم نحو 8 ملايين نسمة يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل، يصلح للخدمة العسكرية في البلاد نحو 5.6 مليون نسمة.يصل سن التجنيد سنويا في بوركينا فاسو أكثر من 342 ألف فرد، بينما يصل إجمالي عدد جنود الجيش 12 ألف و250 جندي بينهم 12 ألف جندي عامل و250 فرد يمثلون قوات شبه عسكرية ولا يوجد قوات احتياطية.
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معلومات عن جيش بوركينا فاسو

12:57 GMT 25.01.2022
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يحتل جيش بوركينا فاسو المرتبة رقم 129 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لتصنيف موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
يتجاوز عدد سكان بوركينا فاسو 21.3 مليون نسمة بينهم نحو 8 ملايين نسمة يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل، يصلح للخدمة العسكرية في البلاد نحو 5.6 مليون نسمة.
يصل سن التجنيد سنويا في بوركينا فاسو أكثر من 342 ألف فرد، بينما يصل إجمالي عدد جنود الجيش 12 ألف و250 جندي بينهم 12 ألف جندي عامل و250 فرد يمثلون قوات شبه عسكرية ولا يوجد قوات احتياطية.
معلومات عن جيش بوركينا فاسو - سبوتنيك عربي
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