تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
مجلس النواب الليبي يصوت ضد مشاركة المجلس الأعلى للدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة
https://arabic.sputniknews.com/20220125/من-يؤثر-اليوم-في-المعادلة-السياسية-العراقية؟-1057136466.html
من يؤثر اليوم في المعادلة السياسية العراقية؟
من يؤثر اليوم في المعادلة السياسية العراقية؟
كشف ممثل حكومة إقليم كردستان في طهران، ناظم الدباغ، أمس الاثنين، عن مضمون رسالة بعث بها قائد "فيلق القدس" إسماعيل قاآني إلى القيادات الكردية، أبلغ فيها القادة... 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T12:32+0000
2022-01-25T12:32+0000
راديو
هموم عراقية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1057135662_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_9b80756102ab00612b5396117329f305.png
من يؤثر اليوم في المعادلة السياسية العراقية؟
من يؤثر اليوم في المعادلة السياسية العراقية؟
إلى ذلك، تتواصل الاتهامات الشيعية للأكراد والسنة بتمزيق البيت الشيعي، حيث جدد القيادي البارز في "الإطار التنسيقي" رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الاتهامات الشيعية للسنة والأكراد بتمزيق البيت الشيعي.فهل فقدت إيران تأثيرها المباشر في العراق؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الكاتب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر:وأضاف المجر:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1057135662_136:0:1069:700_1920x0_80_0_0_d15958e9a3b54be723666ce83f452f66.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, هموم عراقية, аудио

من يؤثر اليوم في المعادلة السياسية العراقية؟

12:32 GMT 25.01.2022
من يؤثر اليوم في المعادلة السياسية العراقية؟
تابعنا عبر
ضياء حسون - سبوتنيك عربي
ضياء حسون
كل المواضيع
كشف ممثل حكومة إقليم كردستان في طهران، ناظم الدباغ، أمس الاثنين، عن مضمون رسالة بعث بها قائد "فيلق القدس" إسماعيل قاآني إلى القيادات الكردية، أبلغ فيها القادة الأكراد ألا يكونوا طرفا في تفتيت البيت الشيعي، وإلا سيكون لطهران ردة فعل غير متوقعة.
إلى ذلك، تتواصل الاتهامات الشيعية للأكراد والسنة بتمزيق البيت الشيعي، حيث جدد القيادي البارز في "الإطار التنسيقي" رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الاتهامات الشيعية للسنة والأكراد بتمزيق البيت الشيعي.
فهل فقدت إيران تأثيرها المباشر في العراق؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الكاتب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر:
"هنالك أيضاً رسالة إيرانية وجهت إلى مقتدى الصدر تلزمه بعدم العمل على تفتيت البيت الشيعي، وعليه العمل بما ينسجم ورؤية طهران في تشكيل الحكومة القادمة، على اعتبار أن هناك رؤية أمريكية في المنطقة مركزها العراق، تتمحور حول حسر النفوذ الإيراني الذي تمدد في وقت كانت الإدارة الأمريكية تفكر في تقسيم المنطقة على أسس عرقية وطائفية، لكن مع فشل هذا المشروع بسبب وقوف الدول الأوروبية وروسيا والصين ضده، أصبح لدى أمريكا مشروعا جديداً يبدأ بإنهاء النفوذ الإيراني انطلاقاً من العراق ووصولاً إلى باقي دول الشرق الأوسط، والدفع باتجاه تقارب العراق مع دول الخليج والأردن ومصر".
وأضاف المجر:
"هذه التهديدات جاءت في وقت أصبحت فيه إيران خارج المعادلة السياسية العراقية، والتي لم تعد فيها طهران مؤثرة كالسابق، ومن هنا فإن إقليم كردستان لا يعير أهمية لمثل هكذا تهديدات، كونه يتكئ على جدار قوي، يتمثل بتركيا ودول الخليج والولايات المتحدة، لذا ستمضي العملية السياسية العراقية باتجاه يتعارض تماما مع رؤية إيران، فهناك رفض دولي لأي هيمنة إقليمية على العراق، وبذلك فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني يريد القول إنه أصبح اليوم تحت التهديد بسبب نيته الخروج من تحت هيمنة إيران، ويطالب الولايات المتحدة وباقي الدول بالوقوف معه".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية