https://arabic.sputniknews.com/20220125/من-يؤثر-اليوم-في-المعادلة-السياسية-العراقية؟-1057136466.html

من يؤثر اليوم في المعادلة السياسية العراقية؟

من يؤثر اليوم في المعادلة السياسية العراقية؟

كشف ممثل حكومة إقليم كردستان في طهران، ناظم الدباغ، أمس الاثنين، عن مضمون رسالة بعث بها قائد "فيلق القدس" إسماعيل قاآني إلى القيادات الكردية، أبلغ فيها القادة... 25.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-25T12:32+0000

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راديو

هموم عراقية

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من يؤثر اليوم في المعادلة السياسية العراقية؟ من يؤثر اليوم في المعادلة السياسية العراقية؟

إلى ذلك، تتواصل الاتهامات الشيعية للأكراد والسنة بتمزيق البيت الشيعي، حيث جدد القيادي البارز في "الإطار التنسيقي" رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الاتهامات الشيعية للسنة والأكراد بتمزيق البيت الشيعي.فهل فقدت إيران تأثيرها المباشر في العراق؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الكاتب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر:وأضاف المجر:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق

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2022

ضياء حسون https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png

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الأخبار

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راديو, هموم عراقية, аудио