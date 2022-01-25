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https://arabic.sputniknews.com/20220125/نقابة-الفنانين-العراقيين-تعلن-وفاة-فلاح-عبود-1057046607.html
نقابة الفنانين العراقيين تعلن وفاة فلاح عبود
نقابة الفنانين العراقيين تعلن وفاة فلاح عبود
أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الثلاثاء، وفاة الفنان البارز وعضو الشعبة المسرحية فلاح عبود. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T06:22+0000
2022-01-25T06:22+0000
أخبار العراق اليوم
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وذكرت النقابة في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء العراقية- واع، أنه "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين الفنان فلاح عبود والذي وافته المنية فجر هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان".يذكر أن الفنان الراحل فلاح عبود، ممثل عراقي، قام بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية، ومنها، فيلم المنفذون عام 1987، ومسلسل السلطان والشاه عام 2017.كما عمل الفنان الراحل، مديرا للإنتاج في مسلسل رجل فوق الشبهات عام 2000، فيما انتخب مؤخراً لعضوية الشعبة المسرحية في نقابة الفنانين العراقيين.
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أخبار العراق اليوم

نقابة الفنانين العراقيين تعلن وفاة فلاح عبود

06:22 GMT 25.01.2022
© REUTERS / SABA KAREEMمستشفى في بغداد
مستشفى في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / SABA KAREEM
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أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الثلاثاء، وفاة الفنان البارز وعضو الشعبة المسرحية فلاح عبود.
وذكرت النقابة في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء العراقية- واع، أنه "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين الفنان فلاح عبود والذي وافته المنية فجر هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان".
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4 مايو 2015, 10:02 GMT
يذكر أن الفنان الراحل فلاح عبود، ممثل عراقي، قام بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية، ومنها، فيلم المنفذون عام 1987، ومسلسل السلطان والشاه عام 2017.
كما عمل الفنان الراحل، مديرا للإنتاج في مسلسل رجل فوق الشبهات عام 2000، فيما انتخب مؤخراً لعضوية الشعبة المسرحية في نقابة الفنانين العراقيين.
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