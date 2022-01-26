https://arabic.sputniknews.com/20220126/أمريكا-تسجل-101-مليار-دولار-عجزا-في-التجارة-الدولية-1057208336.html

أمريكا تسجل 101 مليار دولار عجزا في التجارة الدولية

أمريكا تسجل 101 مليار دولار عجزا في التجارة الدولية

قالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن العجز في التجارة الدولية المتقدمة للولايات المتحدة، والتي تمثل المدفوعات قبل الشحن، زاد بنحو 3 مليارات دولار... 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T16:07+0000

2022-01-26T16:07+0000

2022-01-26T16:07+0000

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن- سبوتنيك. ذكر مكتب الإحصاء، وهو وحدة تابعة لوزارة التجارة، أن العجز التجاري الدولي بلغ 101 مليار دولار في ديسمبر، بزيادة 2.9 مليار دولار من 98 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني".وبلغت المدفوعات المقدمة لواردات السلع في ديسمبر 258.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.1 مليار دولار عن نوفمبر. وبلغت عائدات الصادرات 157.3 مليار دولار بزيادة 2.2 مليار دولار.يأتي ذلك في وقت يواصل فيه إنفاق الأمريكيين على السلع المادية المستوردة تجاوز الحد الأقصى، فيما تنمو الصادرات ببطء، مما يجعل الولايات المتحدة أكثر استهلاكا.يتزامن ذلك مع ارتفاع التضخم في البلاد ونظر الفيدرالي في رفع الفائدة، إلى جانب ارتفاع ديون الحكومة الأمريكية التي ساعدت في تمويل الزيادة في الإنفاق.

https://arabic.sputniknews.com/20220126/صندوق-النقد-رفع-الفائدة-في-أمريكا-سيؤدي-إلى-إبطاء-التعافي-في-دول-أخرى-1057202614.html

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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية