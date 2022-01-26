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اكتشاف إبل هجينة في معبد دمره "داعش" بالعراق... صورة
اكتشاف إبل هجينة في معبد دمره "داعش" بالعراق... صورة
كشف علماء الآثار أدلة على وجود إبل هجينة قديمة أثناء عملهم في ترميم معبد دمره داعش شمالي العراق. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T14:48+0000
2022-01-26T14:48+0000
العالم العربي
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يقع معبد اللات، الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي، في مدينة الحضر، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.أثناء الترميم بعد الضرر الأخير الذي ألحقه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، تجسس الباحثون شيئًا غير متوقع فوق باب معبد آلات، وهو قطعة حجرية تبدو كجمال نتجت عن تهجين سلالتين مختلفتين، بحسب "كامبرادج".تصوير هذه الإبل ساعد الباحثين على اكتساب فهم أفضل للحضر القديمة، التي كانت مملكة مجاورة صغيرة للإمبراطوريتين الرومانية والبارثية - على الرغم من أن هؤلاء الجيران كانوا في الغالب أكثر عداءً منهم ودودين.
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العالم العربي

اكتشاف إبل هجينة في معبد دمره "داعش" بالعراق... صورة

14:48 GMT 26.01.2022
© Photo / wikipediaجلجامش
جلجامش - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Photo / wikipedia
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كشف علماء الآثار أدلة على وجود إبل هجينة قديمة أثناء عملهم في ترميم معبد دمره داعش شمالي العراق.
يقع معبد اللات، الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي، في مدينة الحضر، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

أثناء الترميم بعد الضرر الأخير الذي ألحقه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، تجسس الباحثون شيئًا غير متوقع فوق باب معبد آلات، وهو قطعة حجرية تبدو كجمال نتجت عن تهجين سلالتين مختلفتين، بحسب "كامبرادج".

تصوير هذه الإبل ساعد الباحثين على اكتساب فهم أفضل للحضر القديمة، التي كانت مملكة مجاورة صغيرة للإمبراطوريتين الرومانية والبارثية - على الرغم من أن هؤلاء الجيران كانوا في الغالب أكثر عداءً منهم ودودين.
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