البحرين... تطعيم 91% من الأطفال بين 12 إلى 17 عاما

ونقلت صحيفة "الوطن" البحرينية عن القحطاني قوله بأن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية في كافة مسارات التعامل مع فيروس كورونا، مشيرا إلى أهمية أخذ التطعيم بكامل جرعاته والجرعة المنشطة.وأشار القحطاني إلى أن الوعي المجتمعي والإقبال على التطعيم أسهما في تحقيق الحملة الوطنية للتطعيم نجاح بوصول نسبة الحاصلين على جرعتين إلى 96% من إجمالي المؤهلين لأخذ التطعيم من البالغين 18 عامًا فما فوق ووصول نسبة الحاصلين على الجرعة المنشطة إلى 84% من إجمالي المؤهلين من نفس الفئة.وأعرب القحطاني عن شكره لجميع أولياء الأمور لما أبدوه من مسؤولية عالية من خلال المبادرة بتطعيم أبنائهم، داعيا أولئك الذين لم يطعموا أبناءهم للمبادرة بتطعيمهم حفاظاً على سلامتهم وسلامة من حولهم.وشدد القحطاني على كافة المؤهلين ممن تنطبق عليهم الشروط للمبادرة بأخذ التطعيم وجرعاته كاملة، إضافة إلى الجرعة المنشطة، حيث ثبت أن التطعيم والجرعة المنشطة منه له فاعليته في تخفيف المضاعفات المصاحبة للفيروس.
نجحت البحرين في تطعيم 91% من الأطفال في الفئة العمرية ما بين 12 إلى 17 ضد فيروس كورونا، حسبما أعلن المقدم طبيب مناف القحطاني، استشاري الأمراض المعدية وعضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس الكورونا.
ونقلت صحيفة "الوطن" البحرينية عن القحطاني قوله بأن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية في كافة مسارات التعامل مع فيروس كورونا، مشيرا إلى أهمية أخذ التطعيم بكامل جرعاته والجرعة المنشطة.
وأشاد القحطاني بما حققته مملكة البحرين من نجاح على صعيد تطعيم الأطفال، حيث بلغت نسبة تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 17 عاماً 91%، ووصل عدد البالغين من العمر 3 إلى 11 عاما ممن أخذوا التطعيم إلى أكثر من 17 ألف طفل، فيما بلغت أعداد المسجلين منهم حتى اليوم بلغ أكثر من 25 ألف طفل.
وأشار القحطاني إلى أن الوعي المجتمعي والإقبال على التطعيم أسهما في تحقيق الحملة الوطنية للتطعيم نجاح بوصول نسبة الحاصلين على جرعتين إلى 96% من إجمالي المؤهلين لأخذ التطعيم من البالغين 18 عامًا فما فوق ووصول نسبة الحاصلين على الجرعة المنشطة إلى 84% من إجمالي المؤهلين من نفس الفئة.
وأعرب القحطاني عن شكره لجميع أولياء الأمور لما أبدوه من مسؤولية عالية من خلال المبادرة بتطعيم أبنائهم، داعيا أولئك الذين لم يطعموا أبناءهم للمبادرة بتطعيمهم حفاظاً على سلامتهم وسلامة من حولهم.
وشدد القحطاني على كافة المؤهلين ممن تنطبق عليهم الشروط للمبادرة بأخذ التطعيم وجرعاته كاملة، إضافة إلى الجرعة المنشطة، حيث ثبت أن التطعيم والجرعة المنشطة منه له فاعليته في تخفيف المضاعفات المصاحبة للفيروس.