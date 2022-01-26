تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220126/البحرين-تطعيم-91-من-الأطفال-بين-12-إلى-17-عاما-1057193712.html
البحرين... تطعيم 91% من الأطفال بين 12 إلى 17 عاما
البحرين... تطعيم 91% من الأطفال بين 12 إلى 17 عاما
نجحت البحرين في تطعيم 91% من الأطفال في الفئة العمرية ما بين 12 إلى 17 ضد فيروس كورونا، حسبما أعلن المقدم طبيب مناف القحطاني، استشاري الأمراض المعدية وعضو... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T11:31+0000
2022-01-26T11:31+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104547/55/1045475587_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_28fc4b550009286dd2b7979009118f3a.jpg
ونقلت صحيفة "الوطن" البحرينية عن القحطاني قوله بأن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية في كافة مسارات التعامل مع فيروس كورونا، مشيرا إلى أهمية أخذ التطعيم بكامل جرعاته والجرعة المنشطة.وأشار القحطاني إلى أن الوعي المجتمعي والإقبال على التطعيم أسهما في تحقيق الحملة الوطنية للتطعيم نجاح بوصول نسبة الحاصلين على جرعتين إلى 96% من إجمالي المؤهلين لأخذ التطعيم من البالغين 18 عامًا فما فوق ووصول نسبة الحاصلين على الجرعة المنشطة إلى 84% من إجمالي المؤهلين من نفس الفئة.وأعرب القحطاني عن شكره لجميع أولياء الأمور لما أبدوه من مسؤولية عالية من خلال المبادرة بتطعيم أبنائهم، داعيا أولئك الذين لم يطعموا أبناءهم للمبادرة بتطعيمهم حفاظاً على سلامتهم وسلامة من حولهم.وشدد القحطاني على كافة المؤهلين ممن تنطبق عليهم الشروط للمبادرة بأخذ التطعيم وجرعاته كاملة، إضافة إلى الجرعة المنشطة، حيث ثبت أن التطعيم والجرعة المنشطة منه له فاعليته في تخفيف المضاعفات المصاحبة للفيروس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104547/55/1045475587_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_163289ac528997cb0306c08bbb3cb650.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

البحرين... تطعيم 91% من الأطفال بين 12 إلى 17 عاما

11:31 GMT 26.01.2022
© REUTERS / Hamad I Mohammedمنظر عام لمركز البحرين المالي خلال ساعات المساء الأولى في المنامة
منظر عام لمركز البحرين المالي خلال ساعات المساء الأولى في المنامة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / Hamad I Mohammed
تابعنا عبر
نجحت البحرين في تطعيم 91% من الأطفال في الفئة العمرية ما بين 12 إلى 17 ضد فيروس كورونا، حسبما أعلن المقدم طبيب مناف القحطاني، استشاري الأمراض المعدية وعضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس الكورونا.
ونقلت صحيفة "الوطن" البحرينية عن القحطاني قوله بأن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية في كافة مسارات التعامل مع فيروس كورونا، مشيرا إلى أهمية أخذ التطعيم بكامل جرعاته والجرعة المنشطة.
وأشاد القحطاني بما حققته مملكة البحرين من نجاح على صعيد تطعيم الأطفال، حيث بلغت نسبة تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 17 عاماً 91%، ووصل عدد البالغين من العمر 3 إلى 11 عاما ممن أخذوا التطعيم إلى أكثر من 17 ألف طفل، فيما بلغت أعداد المسجلين منهم حتى اليوم بلغ أكثر من 25 ألف طفل.
وأشار القحطاني إلى أن الوعي المجتمعي والإقبال على التطعيم أسهما في تحقيق الحملة الوطنية للتطعيم نجاح بوصول نسبة الحاصلين على جرعتين إلى 96% من إجمالي المؤهلين لأخذ التطعيم من البالغين 18 عامًا فما فوق ووصول نسبة الحاصلين على الجرعة المنشطة إلى 84% من إجمالي المؤهلين من نفس الفئة.
وأعرب القحطاني عن شكره لجميع أولياء الأمور لما أبدوه من مسؤولية عالية من خلال المبادرة بتطعيم أبنائهم، داعيا أولئك الذين لم يطعموا أبناءهم للمبادرة بتطعيمهم حفاظاً على سلامتهم وسلامة من حولهم.
وشدد القحطاني على كافة المؤهلين ممن تنطبق عليهم الشروط للمبادرة بأخذ التطعيم وجرعاته كاملة، إضافة إلى الجرعة المنشطة، حيث ثبت أن التطعيم والجرعة المنشطة منه له فاعليته في تخفيف المضاعفات المصاحبة للفيروس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية