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الخارجية السورية: دمشق لن تسمح للاتحاد الأوروبي وغيره بالتدخل في شؤونها
الخارجية السورية: دمشق لن تسمح للاتحاد الأوروبي وغيره بالتدخل في شؤونها
أكدت دمشق أنها لن تسمح للاتحاد الأوروبي وغيره بالتدخل في شؤونها وإعاقة عملية توطيد الاستقرار في البلاد، معربة عن استهجانها للأكاذيب التي تضمنها بيان المجلس... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T15:32+0000
2022-01-26T15:33+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وفي بيان رسمي نشرته وزارة الخارجية والمغتربين السورية جاء فيه: "سوريا تستهجن المواقف والأكاذيب التي تضمنها البيان الأخير للمجلس الأوروبي والتي تعبر عن حالة الانفصال عن الواقع والانفصام الذي تعانيه مؤسسة الاتحاد الأوروبي".وأضاف البيان: "إن ما ورد في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي من أن الصراع في سوريا لم ينته ولا يزال مصدراً للمعاناة وعدم الاستقرار سببه أولاً وأخيراً التدخلات الغربية في الشأن السوري والإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة والمحاولات البائسة واليائسة لحفظ ماء الوجه بعد ترنح المشروع العدواني ضد سورية".وأشار البيان إلى أن "سوريا التي هزم شعبها وجيشها المجموعات الإرهابية وداعميها من قوى الغرب الاستعماري لن تسمح للاتحاد الأوروبي وغيره بالتدخل في شؤونه وإعاقة عملية توطيد الاستقرار في البلاد".وختم البيان أن "سوريا في الأساس لا تعير أي اهتمام لمواقف هذا الاتحاد التي لا قيمة لها ولا تساوي الحبر الذي كتبت به".
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

الخارجية السورية: دمشق لن تسمح للاتحاد الأوروبي وغيره بالتدخل في شؤونها

15:32 GMT 26.01.2022 (تم التحديث: 15:33 GMT 26.01.2022)
© وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السوريةوزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية
وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية
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أكدت دمشق أنها لن تسمح للاتحاد الأوروبي وغيره بالتدخل في شؤونها وإعاقة عملية توطيد الاستقرار في البلاد، معربة عن استهجانها للأكاذيب التي تضمنها بيان المجلس الأوروبي حول سوريا.
وفي بيان رسمي نشرته وزارة الخارجية والمغتربين السورية جاء فيه: "سوريا تستهجن المواقف والأكاذيب التي تضمنها البيان الأخير للمجلس الأوروبي والتي تعبر عن حالة الانفصال عن الواقع والانفصام الذي تعانيه مؤسسة الاتحاد الأوروبي".
وأضاف البيان: "إن ما ورد في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي من أن الصراع في سوريا لم ينته ولا يزال مصدراً للمعاناة وعدم الاستقرار سببه أولاً وأخيراً التدخلات الغربية في الشأن السوري والإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة والمحاولات البائسة واليائسة لحفظ ماء الوجه بعد ترنح المشروع العدواني ضد سورية".
وأشار البيان إلى أن "سوريا التي هزم شعبها وجيشها المجموعات الإرهابية وداعميها من قوى الغرب الاستعماري لن تسمح للاتحاد الأوروبي وغيره بالتدخل في شؤونه وإعاقة عملية توطيد الاستقرار في البلاد".
وختم البيان أن "سوريا في الأساس لا تعير أي اهتمام لمواقف هذا الاتحاد التي لا قيمة لها ولا تساوي الحبر الذي كتبت به".
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