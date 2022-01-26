الخارجية السورية: دمشق لن تسمح للاتحاد الأوروبي وغيره بالتدخل في شؤونها

وفي بيان رسمي نشرته وزارة الخارجية والمغتربين السورية جاء فيه: "سوريا تستهجن المواقف والأكاذيب التي تضمنها البيان الأخير للمجلس الأوروبي والتي تعبر عن حالة الانفصال عن الواقع والانفصام الذي تعانيه مؤسسة الاتحاد الأوروبي".وأضاف البيان: "إن ما ورد في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي من أن الصراع في سوريا لم ينته ولا يزال مصدراً للمعاناة وعدم الاستقرار سببه أولاً وأخيراً التدخلات الغربية في الشأن السوري والإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة والمحاولات البائسة واليائسة لحفظ ماء الوجه بعد ترنح المشروع العدواني ضد سورية".وأشار البيان إلى أن "سوريا التي هزم شعبها وجيشها المجموعات الإرهابية وداعميها من قوى الغرب الاستعماري لن تسمح للاتحاد الأوروبي وغيره بالتدخل في شؤونه وإعاقة عملية توطيد الاستقرار في البلاد".وختم البيان أن "سوريا في الأساس لا تعير أي اهتمام لمواقف هذا الاتحاد التي لا قيمة لها ولا تساوي الحبر الذي كتبت به".
أكدت دمشق أنها لن تسمح للاتحاد الأوروبي وغيره بالتدخل في شؤونها وإعاقة عملية توطيد الاستقرار في البلاد، معربة عن استهجانها للأكاذيب التي تضمنها بيان المجلس الأوروبي حول سوريا.
وفي بيان رسمي نشرته وزارة الخارجية والمغتربين السورية جاء فيه: "سوريا تستهجن المواقف والأكاذيب التي تضمنها البيان الأخير للمجلس الأوروبي والتي تعبر عن حالة الانفصال عن الواقع والانفصام الذي تعانيه مؤسسة الاتحاد الأوروبي".
وأضاف البيان: "إن ما ورد في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي من أن الصراع في سوريا لم ينته ولا يزال مصدراً للمعاناة وعدم الاستقرار سببه أولاً وأخيراً التدخلات الغربية في الشأن السوري والإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة والمحاولات البائسة واليائسة لحفظ ماء الوجه بعد ترنح المشروع العدواني ضد سورية".
وأشار البيان إلى أن "سوريا التي هزم شعبها وجيشها المجموعات الإرهابية وداعميها من قوى الغرب الاستعماري لن تسمح للاتحاد الأوروبي وغيره بالتدخل في شؤونه وإعاقة عملية توطيد الاستقرار في البلاد".
وختم البيان أن "سوريا في الأساس لا تعير أي اهتمام لمواقف هذا الاتحاد التي لا قيمة لها ولا تساوي الحبر الذي كتبت به".