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الرئاسة: لبنان يرحب بالمبادرة الكويتية لحل الأزمة
الرئاسة: لبنان يرحب بالمبادرة الكويتية لحل الأزمة
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، ترحيب بلاده بالمبادرة الكويتية لحل الأزمة في لبنان، مضيفا أن رد بلاده عليها سيتم نقله خلال الاجتماع الوزاري... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T11:54+0000
2022-01-26T11:54+0000
العالم العربي
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وقال عون خلال لقاء المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، وفقا للرئاسة اللبنانية: "لبنان يرحب بالمبادرة الكويتية والأجوبة اللبنانية عليها سينقلها وزير الخارجية إلى الاجتماع الوزاري العربي في الكويت".كما أكد عون أن لبنان مستعد "لمعاودة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها".ويعيش لبنان أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، حيث تسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي حيث وصف البنك الأزمة في لبنان، بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
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العالم العربي

الرئاسة: لبنان يرحب بالمبادرة الكويتية لحل الأزمة

11:54 GMT 26.01.2022
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© AP Photo / Dalati Nohra
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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، ترحيب بلاده بالمبادرة الكويتية لحل الأزمة في لبنان، مضيفا أن رد بلاده عليها سيتم نقله خلال الاجتماع الوزاري العربي في الكويت نهاية الشهر الجاري.
وقال عون خلال لقاء المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، وفقا للرئاسة اللبنانية: "لبنان يرحب بالمبادرة الكويتية والأجوبة اللبنانية عليها سينقلها وزير الخارجية إلى الاجتماع الوزاري العربي في الكويت".
كما أكد عون أن لبنان مستعد "لمعاودة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها".
ويعيش لبنان أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، حيث تسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي حيث وصف البنك الأزمة في لبنان، بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
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