https://arabic.sputniknews.com/20220126/الرئيس-الفلسطيني-يمدد-حالة-الطوارئ-لمواجهة-وباء-كورونا-1057212395.html

الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا

الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ 30 يوما لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا. 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T17:47+0000

2022-01-26T17:47+0000

2022-01-26T17:47+0000

أخبار فلسطين اليوم

فيروس كورونا

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وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، أن عباس أصدر مرسوما رئاسيا يعلن تمديد حالة الطوارئ شهرا يبدأ من اليوم، لمواجهة الجائحة.وكانت السلطة الفلسطينية قد بدأت في فرض حالة الطوارئ منذ مارس/ آذار 2020، مع بدء الجائحة في الأراضي الفلسطينية، ومنذ ذلك الحين تمدد بشكل شهري.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل حالتي وفاة و7750 إصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، وقطاع غزة اليوم الأربعاء.

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أخبار فلسطين اليوم, فيروس كورونا