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الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا
الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا
قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ 30 يوما لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T17:47+0000
2022-01-26T17:47+0000
أخبار فلسطين اليوم
فيروس كورونا
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وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، أن عباس أصدر مرسوما رئاسيا يعلن تمديد حالة الطوارئ شهرا يبدأ من اليوم، لمواجهة الجائحة.وكانت السلطة الفلسطينية قد بدأت في فرض حالة الطوارئ منذ مارس/ آذار 2020، مع بدء الجائحة في الأراضي الفلسطينية، ومنذ ذلك الحين تمدد بشكل شهري.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل حالتي وفاة و7750 إصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، وقطاع غزة اليوم الأربعاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/أكثر-من-مئة-رسام-من-43-دولة-يشاركون-في-معرض-كاريكاتير-فلسطين-وياسر-عرفات-1056882052.html
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أخبار فلسطين اليوم, فيروس كورونا

الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا

17:47 GMT 26.01.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Sputnik . POOL
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قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ 30 يوما لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، أن عباس أصدر مرسوما رئاسيا يعلن تمديد حالة الطوارئ شهرا يبدأ من اليوم، لمواجهة الجائحة.
ياسر عرفات - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
أكثر من مئة رسام من 43 دولة يشاركون في معرض "كاريكاتير فلسطين وياسر عرفات"
23 يناير, 16:25 GMT
وكانت السلطة الفلسطينية قد بدأت في فرض حالة الطوارئ منذ مارس/ آذار 2020، مع بدء الجائحة في الأراضي الفلسطينية، ومنذ ذلك الحين تمدد بشكل شهري.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل حالتي وفاة و7750 إصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، وقطاع غزة اليوم الأربعاء.
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