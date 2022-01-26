تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220126/الرئيس-الفلسطيني-يمدد-حالة-الطوارئ-لمواجهة-وباء-كورونا-1057212395.html
الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا
الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا
قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ 30 يوما لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T17:47+0000
2022-01-26T17:47+0000
2022-01-26T17:47+0000
أخبار فلسطين اليوم
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1052427689_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_dc45ed3d139415204f95d5ff95509da6.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، أن عباس أصدر مرسوما رئاسيا يعلن تمديد حالة الطوارئ شهرا يبدأ من اليوم، لمواجهة الجائحة.وكانت السلطة الفلسطينية قد بدأت في فرض حالة الطوارئ منذ مارس/ آذار 2020، مع بدء الجائحة في الأراضي الفلسطينية، ومنذ ذلك الحين تمدد بشكل شهري.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل حالتي وفاة و7750 إصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، وقطاع غزة اليوم الأربعاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/أكثر-من-مئة-رسام-من-43-دولة-يشاركون-في-معرض-كاريكاتير-فلسطين-وياسر-عرفات-1056882052.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1052427689_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_637bf5213701f63aed66eba43e13db99.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, فيروس كورونا
الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا
قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ 30 يوما لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا.
وذكرت
وكالة الأنباء الرسمية "وفا"
، أن عباس أصدر مرسوما رئاسيا يعلن تمديد حالة الطوارئ شهرا يبدأ من اليوم، لمواجهة الجائحة.
وكانت السلطة الفلسطينية قد بدأت في فرض حالة الطوارئ منذ مارس/ آذار 2020، مع
بدء الجائحة في الأراضي الفلسطينية
، ومنذ ذلك الحين تمدد بشكل شهري.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل حالتي وفاة و7750 إصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، وقطاع غزة اليوم الأربعاء.