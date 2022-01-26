تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
بث مباشر لمباراة مصر(0) وكوت ديفوار (0) في كأس أمم أفريقيا (الشوط الأول)
- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/بث-مباشر-لمباراة-مصر-وكوت-ديفوار-في-كأس-أمم-أفريقيا-1057207185.html
بث مباشر لمباراة مصر(0) وكوت ديفوار (0) في كأس أمم أفريقيا (الشوط الأول)
بث مباشر لمباراة مصر(0) وكوت ديفوار (0) في كأس أمم أفريقيا (الشوط الأول)
انطلقت مباراة المنتخب المصري مع كوت ديفوار في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2022، والمقامة في الكاميرون حاليا. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T15:32+0000
2022-01-26T16:01+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
منتخب كوت ديفوار
منتخب مصر الوطني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102799/00/1027990067_0:0:2324:1307_1920x0_80_0_0_dc1e9facb7184a771f63135fff2e4080.jpg
منتخب كوت ديفوار
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102799/00/1027990067_202:0:2139:1453_1920x0_80_0_0_2b0a6cded4b8daeea04de9e0f8f1112a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منتخب كوت ديفوار, منتخب مصر الوطني, новый онлайн для белой редактуры
محمد صلاح مع منتخب مصر - سبوتنيك عربي

بث مباشر لمباراة مصر(0) وكوت ديفوار (0) في كأس أمم أفريقيا (الشوط الأول)

15:32 GMT 26.01.2022 (تم التحديث: 16:01 GMT 26.01.2022)
تابعنا عبر
يتبع
انطلقت مباراة المنتخب المصري مع كوت ديفوار في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2022، والمقامة في الكاميرون حاليا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
16:30 GMT 26.01.2022
توقف المباراة بعد سقوط كيسي
16:29 GMT 26.01.2022
خطأ على النني بعد تدخل قوي مع فرانك كيسي
16:29 GMT 26.01.2022
تسديدة سهلة لماكس جرادل بين أحضان الحارس الشناوي
16:28 GMT 26.01.2022
خطا على حجازي من منطقة خطيرة
16:27 GMT 26.01.2022
هجوم لسيباستيان هالير يتصدى له الحارس المصري
16:26 GMT 26.01.2022
الاستحواذ ما زال لصالح كوت ديفوار
16:26 GMT 26.01.2022
تسديدة قوية من عمر كمال يتصدى لها الحارس الإيفواري بسهولة
16:25 GMT 26.01.2022
تغظية دفاعية من محمد عبد المنعم مبعدا الكرة الى ركنية لصالح الأفيال
16:24 GMT 26.01.2022
استئناف المباراة من جديد
16:23 GMT 26.01.2022
توقف المباراة بعد سقوط اللاعب الإيفواري فرانك كيسي
16:22 GMT 26.01.2022
تسديدة رائعة من مو صلاح لكن الحارس الإيفواري يبعدها إلى ركنية
16:19 GMT 26.01.2022
تغطية دفاعية مصرية تحبط هجوما جديدا للأفيال
16:17 GMT 26.01.2022
العارضة الأفقية تنفذ الأفيال من تسديدة صاروخية لعمر مرموش
16:17 GMT 26.01.2022
تحولت إلى ركلة مرمى لصالح الأفيال
16:16 GMT 26.01.2022
مخالفة مباشرة للمنتخب المصري
16:16 GMT 26.01.2022
الاستحواذ: كوت ديفوار 58% - 42% منتخب مصر.
16:15 GMT 26.01.2022
مرور ربع ساعة من عمر المباراة
16:13 GMT 26.01.2022
سقوط اللاعب الإفواري جيسلان كونان بعد تدخل قوي مع مصطفى محمد
16:12 GMT 26.01.2022
ركلة حرة مباشرة لمنتخب مصر في وسط الملعب، نفذها محمد صلاح بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل سهل للحارس سانجاري بادرا.
16:10 GMT 26.01.2022
10 دقائق من عمر المباراة والتعادل السلبي مستمر
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية