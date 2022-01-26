بث مباشر لمباراة مصر(0) وكوت ديفوار (0) في كأس أمم أفريقيا (الشوط الأول)

يتبع
انطلقت مباراة المنتخب المصري مع كوت ديفوار في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2022، والمقامة في الكاميرون حاليا.
16:30 GMT 26.01.2022
توقف المباراة بعد سقوط كيسي
16:29 GMT 26.01.2022
خطأ على النني بعد تدخل قوي مع فرانك كيسي
16:29 GMT 26.01.2022
تسديدة سهلة لماكس جرادل بين أحضان الحارس الشناوي
16:28 GMT 26.01.2022
خطا على حجازي من منطقة خطيرة
16:27 GMT 26.01.2022
هجوم لسيباستيان هالير يتصدى له الحارس المصري
16:26 GMT 26.01.2022
الاستحواذ ما زال لصالح كوت ديفوار
16:26 GMT 26.01.2022
تسديدة قوية من عمر كمال يتصدى لها الحارس الإيفواري بسهولة
16:25 GMT 26.01.2022
تغظية دفاعية من محمد عبد المنعم مبعدا الكرة الى ركنية لصالح الأفيال
16:24 GMT 26.01.2022
استئناف المباراة من جديد
16:23 GMT 26.01.2022
توقف المباراة بعد سقوط اللاعب الإيفواري فرانك كيسي
16:22 GMT 26.01.2022
تسديدة رائعة من مو صلاح لكن الحارس الإيفواري يبعدها إلى ركنية
16:19 GMT 26.01.2022
تغطية دفاعية مصرية تحبط هجوما جديدا للأفيال
16:17 GMT 26.01.2022
العارضة الأفقية تنفذ الأفيال من تسديدة صاروخية لعمر مرموش
16:17 GMT 26.01.2022
تحولت إلى ركلة مرمى لصالح الأفيال
16:16 GMT 26.01.2022
مخالفة مباشرة للمنتخب المصري
16:16 GMT 26.01.2022
الاستحواذ: كوت ديفوار 58% - 42% منتخب مصر.
16:15 GMT 26.01.2022
مرور ربع ساعة من عمر المباراة
16:13 GMT 26.01.2022
سقوط اللاعب الإفواري جيسلان كونان بعد تدخل قوي مع مصطفى محمد
16:12 GMT 26.01.2022
ركلة حرة مباشرة لمنتخب مصر في وسط الملعب، نفذها محمد صلاح بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل سهل للحارس سانجاري بادرا.
16:10 GMT 26.01.2022
10 دقائق من عمر المباراة والتعادل السلبي مستمر