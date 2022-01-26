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https://arabic.sputniknews.com/20220126/برلمان-الكويت-يبدأ-جلسة-خاصة-لمناقشة-طرح-الثقة-في-وزير-الدفاع-1057172313.html
برلمان الكويت يبدأ جلسة خاصة لمناقشة طرح الثقة في وزير الدفاع
برلمان الكويت يبدأ جلسة خاصة لمناقشة طرح الثقة في وزير الدفاع
بدأ مجلس الأمة (البرلمان) في الكويت، اليوم الأربعاء، جلسته الخاصة بمناقشة طلب طرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T07:23+0000
2022-01-26T07:23+0000
أخبار الكويت اليوم
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وقال رئيس المجلس مرزوق علي الغانم في بداية الجلسة، إن جلسة اليوم تعقد على إثر مناقشة الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والذي تقدم به 10 نواب وطلبوا فيه طرح الثقة في الوزير، لافتا إلى أنه سيتم التصويت على هذا الطلب بعد الانتهاء من المناقشة.وتقضي المادة (101) من الدستور الكويتي على أن "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".وأضافت المادة أنه "لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة استجواب موجه إليه".كما بينت انه "لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".وقالت الهيئة في منشور لها على "تويتر" إن الضابطين أحدهما برتبة لواء والآخر برتبة عقيد، مشتبه في إضرارهما الجسيم بالمال العام فيما يتعلق بصفقة طائرات "يوروفايتر".وأشارت الهيئة إلى أنه "تبين بالتحقيقات وجمع الاستدلالات قيام المُبلغ ضدهما بارتكاب عدة مخالفات تسببت بضرر جسيم على المال العام، ذلك بصرف فواتير خاصة بالتضخم للشركة المصنعة فاقت القيمة الإجمالية المتفق عليها في العقد الرئيسي، كون عملية الصرف تمت دون وجود إذن مسبق من الجهات المعنية في وزارتي الدفاع والمالية ودون اعتماد مستندي لذلك الصرف ممّا أثّر على جدول الدفعات المخصص للعقد المذكور".والثلاثاء الماضي، ناقش مجلس الأمة الكويتي استجواب قدمه النائب حمدان العازمي حول عدة اتهامات من بينها مخالفات في صفقة شراء طائرات يوروفايتر إلى جانب "إقحام" المرأة في السلك العسكري وتجاهل الرد على أسئلة نواب البرلمان "والتفريط" في أراضي الدولة وغيرها من الاتهامات، وجميعها ينفيها نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمة جلسة، الأربعاء المقبل، يصوّت فيها النواب على اقتراح بحجب الثقة عن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع.وكانت مجموعة الصناعات الدفاعية والفضائية الإيطالية ليوناردو أعلنت، في ديسمبر/ كانون الأول، أنها سلمت أول طائرتين من طراز "يوروفايتر تايفون" للقوة الجوية الكويتية ضمن طلبية تضم 28 طائرة.
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أخبار الكويت اليوم

برلمان الكويت يبدأ جلسة خاصة لمناقشة طرح الثقة في وزير الدفاع

07:23 GMT 26.01.2022
© AP Photo / Gustavo Ferrariالبرلمان الكويتي
البرلمان الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© AP Photo / Gustavo Ferrari
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بدأ مجلس الأمة (البرلمان) في الكويت، اليوم الأربعاء، جلسته الخاصة بمناقشة طلب طرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.
وقال رئيس المجلس مرزوق علي الغانم في بداية الجلسة، إن جلسة اليوم تعقد على إثر مناقشة الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والذي تقدم به 10 نواب وطلبوا فيه طرح الثقة في الوزير، لافتا إلى أنه سيتم التصويت على هذا الطلب بعد الانتهاء من المناقشة.
وتقضي المادة (101) من الدستور الكويتي على أن "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".
وأضافت المادة أنه "لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة استجواب موجه إليه".
كما بينت انه "لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".

وأمس أعلنت هيئة مكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) أنها أحالت ضابطين كبيرين في الجيش إلى النيابة العامة للاشتباه في ارتكابهما جريمة الإضرار الجسيم بالمال العام.

وقالت الهيئة في منشور لها على "تويتر" إن الضابطين أحدهما برتبة لواء والآخر برتبة عقيد، مشتبه في إضرارهما الجسيم بالمال العام فيما يتعلق بصفقة طائرات "يوروفايتر".
وأشارت الهيئة إلى أنه "تبين بالتحقيقات وجمع الاستدلالات قيام المُبلغ ضدهما بارتكاب عدة مخالفات تسببت بضرر جسيم على المال العام، ذلك بصرف فواتير خاصة بالتضخم للشركة المصنعة فاقت القيمة الإجمالية المتفق عليها في العقد الرئيسي، كون عملية الصرف تمت دون وجود إذن مسبق من الجهات المعنية في وزارتي الدفاع والمالية ودون اعتماد مستندي لذلك الصرف ممّا أثّر على جدول الدفعات المخصص للعقد المذكور".
والثلاثاء الماضي، ناقش مجلس الأمة الكويتي استجواب قدمه النائب حمدان العازمي حول عدة اتهامات من بينها مخالفات في صفقة شراء طائرات يوروفايتر إلى جانب "إقحام" المرأة في السلك العسكري وتجاهل الرد على أسئلة نواب البرلمان "والتفريط" في أراضي الدولة وغيرها من الاتهامات، وجميعها ينفيها نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمة جلسة، الأربعاء المقبل، يصوّت فيها النواب على اقتراح بحجب الثقة عن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع.
وكانت مجموعة الصناعات الدفاعية والفضائية الإيطالية ليوناردو أعلنت، في ديسمبر/ كانون الأول، أنها سلمت أول طائرتين من طراز "يوروفايتر تايفون" للقوة الجوية الكويتية ضمن طلبية تضم 28 طائرة.
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