جونسون يحدد مصيره في بريطانيا

وبحسب ما نقلته "رويترز" قال جونسون: إنه "لن يستقيل من منصبه بعد مزاعم عن إقامة سلسلة من الحفلات المزعومة بما يخالف تدابير الإغلاق في مكتبه ومقر إقامته بداوننج ستريت، لكنه أقر بضرورة تنحي الوزراء الذين ضللوا البرلمان عن عمد".وواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، مزاعم جديدة بشأن خرق تدابير الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا التي فرضها، عن طريق حضوره لحفل عيد ميلاد مفاجئ في داوننغ ستريت عندما كان الحظر مفروضا على التجمعات في الأماكن المغلقة.وذكرت قناة (آي تي في) أن جونسون "حضر حفلا مفاجئا بمناسبة عيد ميلاده في 19 يونيو/ حزيران. وضم الحفل أكثر من 30 شخصا في غرفة بمجلس الوزراء بالعقار رقم عشرة شارع دوتنينغ ستريت وهو مكتبه ومقر إقامته".وقدم حونسون عدة تفسيرات بشأن مزاعم سابقة، منها قوله إنه "لم يخرق أي قواعد ومن ثم اعتذر للشعب البريطاني عما بدا أنه نفاق بحضوره مثل هذه التجمعات".وقال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر إنه "يتعين على جونسون الرحيل". مضيفا أن "هذا دليل آخر على أن لدينا رئيس وزراء يعتقد أن القواعد التي يفرضها لا تنطبق عليه".
حدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، مصيره بعد مزاعم عن إقامة سلسلة من الحفلات المزعومة بما يخالف الإجراءات الوقائية.
وبحسب ما نقلته "رويترز" قال جونسون: إنه "لن يستقيل من منصبه بعد مزاعم عن إقامة سلسلة من الحفلات المزعومة بما يخالف تدابير الإغلاق في مكتبه ومقر إقامته بداوننج ستريت، لكنه أقر بضرورة تنحي الوزراء الذين ضللوا البرلمان عن عمد".
وواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، مزاعم جديدة بشأن خرق تدابير الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا التي فرضها، عن طريق حضوره لحفل عيد ميلاد مفاجئ في داوننغ ستريت عندما كان الحظر مفروضا على التجمعات في الأماكن المغلقة.
وذكرت قناة (آي تي في) أن جونسون "حضر حفلا مفاجئا بمناسبة عيد ميلاده في 19 يونيو/ حزيران. وضم الحفل أكثر من 30 شخصا في غرفة بمجلس الوزراء بالعقار رقم عشرة شارع دوتنينغ ستريت وهو مكتبه ومقر إقامته". وقدم حونسون عدة تفسيرات بشأن مزاعم سابقة، منها قوله إنه "لم يخرق أي قواعد ومن ثم اعتذر للشعب البريطاني عما بدا أنه نفاق بحضوره مثل هذه التجمعات".
وقال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر إنه "يتعين على جونسون الرحيل". مضيفا أن "هذا دليل آخر على أن لدينا رئيس وزراء يعتقد أن القواعد التي يفرضها لا تنطبق عليه".