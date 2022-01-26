ضبط صواريخ مهيأة للإطلاق غربي العراق بعد ساعات من محاولة استهداف مقر إقامة رئيس البرلمان

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان لها نشر على صفحتها على موقع تويتر، اليوم الأربعاء:وتابعت: "الأجهزة الأمنية المختصة شرعت بالتعامل مع هذه الصواريخ وفق السياقات، بدون حادث يذكر".وبالأمس، أعلنت الخلية الأمنية وقوع "عمل إرهابي جبان يستهدف قضاء الكرمة مسقط رأس رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد الحلبوسي، حيث سقطت ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا في مركز القضاء، بعد أن انطلقت من جهة ذراع دجلة باتجاه مركز القضاء".وأوضحت أن "الصاروخ الأول سقط خلف مرآب البلدية، فيما سقط الثاني، في شارع 20 أمام دار أحد المواطنين والثالث سقط في منطقة الرشاد، مما أدى إلى جرح اثنين من المواطنين المارين بجروح طفيفة".
ضبطت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، 5 صواريخ مهيأة للإطلاق في مدينة الكرمة في محافظة الأنبار غربي العراق، وذلك بعد ساعات من محاولة استهداف مقر إقامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في المنطقة ذاتها بثلاثة صواريخ.
وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان لها نشر على صفحتها على موقع تويتر، اليوم الأربعاء:
"بعد الحادث الإرهابي الذي حصل يوم أمس، في استهداف قضاء الكرمة، ومن خلال المتابعة والتفتيش، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط خمسة صواريخ معدة ومهيأة للإطلاق على القضاء ذاته، حيث تم ضبطها بمنطقة ذراع دجلة".
وتابعت: "الأجهزة الأمنية المختصة شرعت بالتعامل مع هذه الصواريخ وفق السياقات، بدون حادث يذكر".
بعد الحادث الإرهابي الذي حصل يوم أمس في استهداف قضاء الكرمة، ومن خلال المتابعة والتفتيش، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط خمسة صواريخ معدة ومهيأة للاطلاق على القضاء ذاته...
وبالأمس، أعلنت الخلية الأمنية وقوع "عمل إرهابي جبان يستهدف قضاء الكرمة مسقط رأس رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد الحلبوسي، حيث سقطت ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا في مركز القضاء، بعد أن انطلقت من جهة ذراع دجلة باتجاه مركز القضاء".
وأوضحت أن "الصاروخ الأول سقط خلف مرآب البلدية، فيما سقط الثاني، في شارع 20 أمام دار أحد المواطنين والثالث سقط في منطقة الرشاد، مما أدى إلى جرح اثنين من المواطنين المارين بجروح طفيفة".