https://arabic.sputniknews.com/20220126/قبل-زيارة-تميم-بوينغ-تقترب-من-اتفاق-كبير-مع-الخطوط-القطرية-لشراء-50-طائرة-1057169433.html

قبل زيارة تميم.. بوينغ تقترب من اتفاق كبير مع الخطوط القطرية لشراء 50 طائرة

قبل زيارة تميم.. بوينغ تقترب من اتفاق كبير مع الخطوط القطرية لشراء 50 طائرة

قال مصدران مطلعان، يوم الثلاثاء، إن شركة بوينغ في محادثات متقدمة مع الخطوط الجوية القطرية بشأن طلبية شراء طائرات شحن جديدة مقترحة، وإن من الممكن التوصل إلى... 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T01:22+0000

2022-01-26T01:22+0000

2022-01-26T01:22+0000

بوينغ

الخطوط الجوية القطرية

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وأضاف المصدران، أن الخطوط القطرية تتطلع لتجديد أسطولها الحالي الذي يضم حوالي 34 طائرة شحن بالنسخة الجديدة الأكبر 777 إكس في صفقة قد تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار بالأسعار المعلنة. وأشارت قطر إلى استعدادها لدراسة شراء ما يصل إلى 50 طائرة.يأتي ذلك في الوقت قال فيه البيت الأبيض، الثلاثاء، إنه سيستضيف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم 31 يناير/كانون الثاني لإجراء محادثات مع الرئيس جو بايدن تتناول عددا من القضايا منها أمن الطاقة العالمي، وسط مخاوف بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا.زيارة الشيخ تميم، وهي الأولى له للولايات المتحدة منذ تولى بايدن السلطة قبل عام، في الوقت الذي تبحث فيه واشنطن مع الدول والشركات المنتجة للطاقة تحويلا محتملا للإمدادات إلى أوروبا إذا غزت روسيا أوكرانيا.وتأتي زيارة أمير قطر أيضا وسط خلاف متصاعد بين الخطوط الجوية القطرية وشركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، منافسة بوينج الأمريكية.كما استبعدت الخطوط القطرية إيرباص من محادثات لشراء طائرات شحن جديدة، وقالت إنها تدرس عرضا مغريا من بوينغ لإطلاق نسخة شحن مقترحة من الطائرة 777 إكس.كان أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية قد أشار علنا إلى استعداده لدراسة شراء ما يصل إلى 50 طائرة شحن.وامتنعت الشركتان عن التعليق.

https://arabic.sputniknews.com/20220125/الاثنين-بايدن-يلتقي-أمير-قطر-لبحث-استقرار-إمدادات-الطاقة-1057168771.html

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بوينغ, الخطوط الجوية القطرية