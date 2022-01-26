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https://arabic.sputniknews.com/20220126/قبل-زيارة-تميم-بوينغ-تقترب-من-اتفاق-كبير-مع-الخطوط-القطرية-لشراء-50-طائرة-1057169433.html
قبل زيارة تميم.. بوينغ تقترب من اتفاق كبير مع الخطوط القطرية لشراء 50 طائرة
قبل زيارة تميم.. بوينغ تقترب من اتفاق كبير مع الخطوط القطرية لشراء 50 طائرة
قال مصدران مطلعان، يوم الثلاثاء، إن شركة بوينغ في محادثات متقدمة مع الخطوط الجوية القطرية بشأن طلبية شراء طائرات شحن جديدة مقترحة، وإن من الممكن التوصل إلى... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T01:22+0000
2022-01-26T01:22+0000
بوينغ
الخطوط الجوية القطرية
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وأضاف المصدران، أن الخطوط القطرية تتطلع لتجديد أسطولها الحالي الذي يضم حوالي 34 طائرة شحن بالنسخة الجديدة الأكبر 777 إكس في صفقة قد تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار بالأسعار المعلنة. وأشارت قطر إلى استعدادها لدراسة شراء ما يصل إلى 50 طائرة.يأتي ذلك في الوقت قال فيه البيت الأبيض، الثلاثاء، إنه سيستضيف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم 31 يناير/كانون الثاني لإجراء محادثات مع الرئيس جو بايدن تتناول عددا من القضايا منها أمن الطاقة العالمي، وسط مخاوف بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا.زيارة الشيخ تميم، وهي الأولى له للولايات المتحدة منذ تولى بايدن السلطة قبل عام، في الوقت الذي تبحث فيه واشنطن مع الدول والشركات المنتجة للطاقة تحويلا محتملا للإمدادات إلى أوروبا إذا غزت روسيا أوكرانيا.وتأتي زيارة أمير قطر أيضا وسط خلاف متصاعد بين الخطوط الجوية القطرية وشركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، منافسة بوينج الأمريكية.كما استبعدت الخطوط القطرية إيرباص من محادثات لشراء طائرات شحن جديدة، وقالت إنها تدرس عرضا مغريا من بوينغ لإطلاق نسخة شحن مقترحة من الطائرة 777 إكس.كان أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية قد أشار علنا إلى استعداده لدراسة شراء ما يصل إلى 50 طائرة شحن.وامتنعت الشركتان عن التعليق.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/الاثنين-بايدن-يلتقي-أمير-قطر-لبحث-استقرار-إمدادات-الطاقة-1057168771.html
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بوينغ, الخطوط الجوية القطرية

قبل زيارة تميم.. بوينغ تقترب من اتفاق كبير مع الخطوط القطرية لشراء 50 طائرة

01:22 GMT 26.01.2022
© AFP 2021 / Giuseppe Cacaceطائرة "بوينغ 777X"، خلال معرض "دبي للطيران 2021" في دبي، الإمارات، 14 نوفمبر 2021.
طائرة بوينغ 777X، خلال معرض دبي للطيران 2021 في دبي، الإمارات، 14 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
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قال مصدران مطلعان، يوم الثلاثاء، إن شركة بوينغ في محادثات متقدمة مع الخطوط الجوية القطرية بشأن طلبية شراء طائرات شحن جديدة مقترحة، وإن من الممكن التوصل إلى اتفاق الأسبوع القادم على أقرب تقدير عندما يزور أمير البلاد واشنطن.
وأضاف المصدران، أن الخطوط القطرية تتطلع لتجديد أسطولها الحالي الذي يضم حوالي 34 طائرة شحن بالنسخة الجديدة الأكبر 777 إكس في صفقة قد تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار بالأسعار المعلنة. وأشارت قطر إلى استعدادها لدراسة شراء ما يصل إلى 50 طائرة.
يأتي ذلك في الوقت قال فيه البيت الأبيض، الثلاثاء، إنه سيستضيف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم 31 يناير/كانون الثاني لإجراء محادثات مع الرئيس جو بايدن تتناول عددا من القضايا منها أمن الطاقة العالمي، وسط مخاوف بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا.
الاثنين بايدن يلتقي أمير قطر لبحث استقرار إمدادات الطاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
الاثنين.. بايدن يلتقي أمير قطر لبحث استقرار إمدادات الطاقة
أمس, 22:43 GMT
زيارة الشيخ تميم، وهي الأولى له للولايات المتحدة منذ تولى بايدن السلطة قبل عام، في الوقت الذي تبحث فيه واشنطن مع الدول والشركات المنتجة للطاقة تحويلا محتملا للإمدادات إلى أوروبا إذا غزت روسيا أوكرانيا.
وتأتي زيارة أمير قطر أيضا وسط خلاف متصاعد بين الخطوط الجوية القطرية وشركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، منافسة بوينج الأمريكية.
وألغت إيرباص طلبية للخطوط الجوية القطرية لشراء طائرات بعد أن رفعت شركة الطيران القطرية دعوى قضائية ضدها للحصول على أكثر من 600 مليون دولار بسبب عيوب في الطلاء والأسطح تقول الشركة إنها أجبرتها على إيقاف 21 طائرة إيه350.
كما استبعدت الخطوط القطرية إيرباص من محادثات لشراء طائرات شحن جديدة، وقالت إنها تدرس عرضا مغريا من بوينغ لإطلاق نسخة شحن مقترحة من الطائرة 777 إكس.
كان أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية قد أشار علنا إلى استعداده لدراسة شراء ما يصل إلى 50 طائرة شحن.
وامتنعت الشركتان عن التعليق.
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