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https://arabic.sputniknews.com/20220126/لقطات-فيديو-تظهر-إطلاق-نار-لـ-الدبابات-الطائرة-من-طراز-تي-80يو-في-قبرص-فيديو-1057207472.html
لقطات فيديو تظهر إطلاق نار لـ "الدبابات الطائرة" من طراز "تي-80يو" في قبرص... فيديو
لقطات فيديو تظهر إطلاق نار لـ "الدبابات الطائرة" من طراز "تي-80يو" في قبرص... فيديو
أجرى رتل من دبابات "تي-80يو" التابع للواء 20 مدرع من الحرس الوطني لجمهورية قبرص تدريبات بالذخيرة الحية في حقل التدريب بالقرب من قرية "كالو هوريو". 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T15:42+0000
2022-01-26T15:42+0000
روسيا
رصد عسكري
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قامت المركبات القتالية الروسية الصنع بمناورة سريعة في معركة مع عدو وهمي، وأثناء التحرك والتنقل بين التضاريس الوعرة، تم التغلب على العوائق الطبيعية، كبرك المياه الصغيرة.ونجحت الدبابات في إصابة الأهداف المتحركة بالفعل، وارتبك بعض الفنيين بسبب المسافة البعيدة التي وجدت فيها الأهداف، فقد كانت صغيرة نسبيًا، والحقيقة أن العسكريين حاولوا خلال هذه المناورات مراعاة الإجراءات الأمنية قدر الإمكان، لأن السكان المحليين لديهم موقف سلبي للغاية تجاه هذه المنشأة الدفاعية، وطالبوا بإغلاقها منذ فترة طويلة.وتوصل العديد من الخبراء في وقت سابق إلى أن أكثر الدبابات "تأثيرًا" في الحرب العالمية الثانية لم تكن دبابات "بانزير" الألمانية الشهيرة، ولا إحدى الدبابات الأمريكية التي خاضت المعارك في أوروبا الغربية، حيث وقع الاختيار على الدبابة السوفييتية "تي-34"، التي أحدثت ثورةً في قطاع تصنيع المدرعات وتصميمها، وقلبت الموازين ضد المدِّ النازي في الشرق.
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روسيا, رصد عسكري

لقطات فيديو تظهر إطلاق نار لـ "الدبابات الطائرة" من طراز "تي-80يو" في قبرص... فيديو

15:42 GMT 26.01.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورمنتدى "أرميا 2020" في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة "تي-72" التابعة للفريق العسكري من كازاخستان
منتدى أرميا 2020 في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة تي-72 التابعة للفريق العسكري من كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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أجرى رتل من دبابات "تي-80يو" التابع للواء 20 مدرع من الحرس الوطني لجمهورية قبرص تدريبات بالذخيرة الحية في حقل التدريب بالقرب من قرية "كالو هوريو".
قامت المركبات القتالية الروسية الصنع بمناورة سريعة في معركة مع عدو وهمي، وأثناء التحرك والتنقل بين التضاريس الوعرة، تم التغلب على العوائق الطبيعية، كبرك المياه الصغيرة.
ونجحت الدبابات في إصابة الأهداف المتحركة بالفعل، وارتبك بعض الفنيين بسبب المسافة البعيدة التي وجدت فيها الأهداف، فقد كانت صغيرة نسبيًا، والحقيقة أن العسكريين حاولوا خلال هذه المناورات مراعاة الإجراءات الأمنية قدر الإمكان، لأن السكان المحليين لديهم موقف سلبي للغاية تجاه هذه المنشأة الدفاعية، وطالبوا بإغلاقها منذ فترة طويلة.
وتوصل العديد من الخبراء في وقت سابق إلى أن أكثر الدبابات "تأثيرًا" في الحرب العالمية الثانية لم تكن دبابات "بانزير" الألمانية الشهيرة، ولا إحدى الدبابات الأمريكية التي خاضت المعارك في أوروبا الغربية، حيث وقع الاختيار على الدبابة السوفييتية "تي-34"، التي أحدثت ثورةً في قطاع تصنيع المدرعات وتصميمها، وقلبت الموازين ضد المدِّ النازي في الشرق.
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