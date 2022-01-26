ما هي قدرات الجيشين الإيراني والإسرائيلي في 2022؟

ويقول "التقرير الاستراتيجي" الذي أصدره معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي لعام 2022، إن إسرائيل لا تستطيع مواجهة إيران وما تمثله من تحديات بصورة منفردة، مشددا على أهمية تعميق العلاقات بين تل أبيب وواشنطن بغض النظر عن نتائج محادثات فيينا، الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني.
يصنف الجيش الإيراني في المرتبة رقم 14 عالميا، بينما يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 18 بين أقوى 140 جيشا في العالم لعام 2022.
ويقول "التقرير الاستراتيجي" الذي أصدره معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي لعام 2022، إن إسرائيل لا تستطيع مواجهة إيران وما تمثله من تحديات بصورة منفردة، مشددا على أهمية تعميق العلاقات بين تل أبيب وواشنطن بغض النظر عن نتائج محادثات فيينا، الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني.