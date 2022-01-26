تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220126/ما-هي-قدرات-الجيشين-الإيراني-والإسرائيلي-في-2022؟-1057193828.html
ما هي قدرات الجيشين الإيراني والإسرائيلي في 2022؟
ما هي قدرات الجيشين الإيراني والإسرائيلي في 2022؟
يصنف الجيش الإيراني في المرتبة رقم 14 عالميا، بينما يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 18 بين أقوى 140 جيشا في العالم لعام 2022. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T11:57+0000
2022-01-26T11:57+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1057193584_2:0:1412:793_1920x0_80_0_0_10b30eeae823db45ef5bea7c312b024d.png
ويقول "التقرير الاستراتيجي" الذي أصدره معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي لعام 2022، إن إسرائيل لا تستطيع مواجهة إيران وما تمثله من تحديات بصورة منفردة، مشددا على أهمية تعميق العلاقات بين تل أبيب وواشنطن بغض النظر عن نتائج محادثات فيينا، الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1057193584_181:0:1238:793_1920x0_80_0_0_392ee4f8f8c3b5592bb14155556b17bd.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика

ما هي قدرات الجيشين الإيراني والإسرائيلي في 2022؟

11:57 GMT 26.01.2022
تابعنا عبر
يصنف الجيش الإيراني في المرتبة رقم 14 عالميا، بينما يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 18 بين أقوى 140 جيشا في العالم لعام 2022.
ما هي قدرات الجيشين الإيراني والإسرائيلي في 2022؟ - سبوتنيك عربي
ويقول "التقرير الاستراتيجي" الذي أصدره معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي لعام 2022، إن إسرائيل لا تستطيع مواجهة إيران وما تمثله من تحديات بصورة منفردة، مشددا على أهمية تعميق العلاقات بين تل أبيب وواشنطن بغض النظر عن نتائج محادثات فيينا، الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية