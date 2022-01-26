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https://arabic.sputniknews.com/20220126/وكالة-الاتحاد-الأوروبي-يطعن-في-إجراءات-تشترطها-مصر-لتسجيل-الواردات-أمام-منظمة-التجارة-1057197759.html
وكالة: الاتحاد الأوروبي يطعن في إجراءات تشترطها مصر لتسجيل الواردات أمام منظمة التجارة
وكالة: الاتحاد الأوروبي يطعن في إجراءات تشترطها مصر لتسجيل الواردات أمام منظمة التجارة
أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي بدأ طعنا قانونيا أمام منظمة التجارة العالمية في الإجراءات التي تشترطها مصر لتسجيل الواردات. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T12:48+0000
2022-01-26T12:48+0000
2022-01-26T12:48+0000
مصر
أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد
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وأشارت الوكالة إلى أن الاتحاد يقول إن الاجراءات "تصل إلى مستوى فرض قيود على مجموعة واسعة من السلع من المنتجات الزراعية إلى الأجهزة المنزلية".وأوضحت المفوضية الأوروبية، التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، أن "صادراتها إلى مصر من السلع المتأثرة بتلك الإجراءات تراجعت 40% بعد أن فرضت مصر هذه الاشتراطات على تسجيل الواردات في 2016".
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد
وكالة: الاتحاد الأوروبي يطعن في إجراءات تشترطها مصر لتسجيل الواردات أمام منظمة التجارة
أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي بدأ طعنا قانونيا أمام منظمة التجارة العالمية في الإجراءات التي تشترطها مصر لتسجيل الواردات.
وأشارت الوكالة إلى أن الاتحاد يقول إن الاجراءات "تصل إلى مستوى فرض قيود على مجموعة واسعة من السلع من المنتجات الزراعية إلى الأجهزة المنزلية".
وأوضحت المفوضية الأوروبية، التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، أن "صادراتها إلى مصر من السلع المتأثرة بتلك الإجراءات تراجعت 40% بعد أن فرضت مصر هذه الاشتراطات على تسجيل الواردات في 2016".