https://arabic.sputniknews.com/20220126/-الحكومة-الألمانية-لا-دليل-على-عدم-التزام-روسيا-بشأن-شحنات-الغاز-إلى-ألمانيا-1057202084.html

الحكومة الألمانية: لا دليل على عدم التزام روسيا بشأن شحنات الغاز إلى ألمانيا

الحكومة الألمانية: لا دليل على عدم التزام روسيا بشأن شحنات الغاز إلى ألمانيا

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت إنه إنه لا يوجد دليل يثبت أن روسيا لا تفي بالتزاماتها التعاقدية بشأن شحنات الغاز إلى ألمانيا. 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T13:55+0000

2022-01-26T13:55+0000

2022-01-26T13:55+0000

روسيا

أخبار ألمانيا

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برلين - سبوتنيك. وقال هيبيستريت، اليوم الأربعاء، خلال إفادة صحفية "أود أن أضيف، من أجل تجنب... التلميحات، أنه ليس لدينا دليل على أن الجانب الروسي لا يفي باتفاقات التوريد الخاصة به".وأكد المتحدث أن ألمانيا تعتبر روسيا شريكًا تجاريًا مهمًا ولكنها ليست حليفة، وأوضح: "روسيا ليست حليفة"، مضيفا أن ألمانيا تعتبر الحلفاء تلك الدول التي تشاركها قيمها السياسية، وهي الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قالت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، بيت بارون، إن وضع الطاقة في البلاد آمن، مشيرة إلى أن منشآت تخزين الغاز في البلاد ممتلئة بنسبة تصل إلى 41%.وأوضحت خلال إفادة صحفية: "وضع الطاقة في ألمانيا يبقى آمنا حتى اللحظة، بالطبع علينا مراقبة التطورات بحرص. منشآت تخزين الغاز ممتلئة بنسبة بين 40 إلى 41% من سعتها، ما يعني أنها أقل بشكل واضح من العام الماضي"وأمس قال ميشائيل فاسيلياديس رئيس النقابة الصناعية للتعدين والكيماويات والطاقة في ألمانيا، إن بلاده لا تزال "تعتمد بدرجة معينة على الغاز الروسي".وأكد عقب لقاء مع الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بولاية شمال الراين ويستفاليا، إن "جمهورية ألمانيا الاتحادية يمكنها في الوقت الحالي أن تؤمن احتياجها من الغاز من مصادر أخرى مقابل الكثير جدا من الجهد والكثير جدا من المال".

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