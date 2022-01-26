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https://arabic.sputniknews.com/20220126/-القوات-البحرية-الروسية-تحصل-على-حاملة-بوسيدون-1057197404.html
القوات البحرية الروسية تحصل على حاملة "بوسيدون"
القوات البحرية الروسية تحصل على حاملة "بوسيدون"
من المقرر تسليم أول ناقلة لطوربيدات بوسيدون الاستراتيجية المسيرة، وهي الغواصة النووية "بيلغرد" ذات الأغراض الخاصة، إلى البحرية في صيف عام 2022. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T12:45+0000
2022-01-26T12:45+0000
رصد عسكري
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وذكر مصدر مطلع لوسائل إعلام روسية أن نقل الغواصة النووية "بيلغرد" إلى الأسطول يفترض أن يتزامن مع يوم البحرية الذي سيحتفل به في 31 يوليو/ تموز.في وقت سابق، قال رئيس شركة "سيفماش"، ميخائيل بودنيشينكو، إن اختبارات الحكومة للغواصة ستنتهي في عام 2022. تواصل الشركة بناء حاملة بوسيدون الثانية، الغواصة النووية خاباروفسك.تم إطلاق الغواصة النووية "بيلغرد" في أبريل/ نيسان 2019. وفقًا لمصادر مفتوحة، فإن الغواصة التي يبلغ طولها 184 مترًا لديها إزاحة تحت الماء تبلغ 30 ألف طن وتحمل 6 طوربيدات بوسيدون.
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رصد عسكري

القوات البحرية الروسية تحصل على حاملة "بوسيدون"

12:45 GMT 26.01.2022
© وزارة الدفاع الروسية / الذهاب إلى بنك الصورطوربيد "بوسيدون"
طوربيد بوسيدون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© وزارة الدفاع الروسية
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من المقرر تسليم أول ناقلة لطوربيدات بوسيدون الاستراتيجية المسيرة، وهي الغواصة النووية "بيلغرد" ذات الأغراض الخاصة، إلى البحرية في صيف عام 2022.
وذكر مصدر مطلع لوسائل إعلام روسية أن نقل الغواصة النووية "بيلغرد" إلى الأسطول يفترض أن يتزامن مع يوم البحرية الذي سيحتفل به في 31 يوليو/ تموز.
ولا يوجد تأكيد رسمي لهذه البيانات. وأضاف مصدر آخر أن الغواصة ستعمل في أسطول المحيط الهادئ.
في وقت سابق، قال رئيس شركة "سيفماش"، ميخائيل بودنيشينكو، إن اختبارات الحكومة للغواصة ستنتهي في عام 2022. تواصل الشركة بناء حاملة بوسيدون الثانية، الغواصة النووية خاباروفسك.
تم إطلاق الغواصة النووية "بيلغرد" في أبريل/ نيسان 2019. وفقًا لمصادر مفتوحة، فإن الغواصة التي يبلغ طولها 184 مترًا لديها إزاحة تحت الماء تبلغ 30 ألف طن وتحمل 6 طوربيدات بوسيدون.
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