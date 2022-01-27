المعارضة السورية تجتمع في قطر... الأسباب والخلفيات والأهداف

المعارضة السورية تجتمع في قطر.. الأسباب، الخلفيات والأهداف
المعارضة السورية تجتمع في قطر.. الأسباب، الخلفيات والأهداف
يأتي الإعلان عن ذلك في ظروف تعاني منها المعارضة السورية الخارجية من تراجع وانحسار على الساحة السورية، يقابلها جنوح دول كانت تدعمها إلى إعادة العلاقات مع دمشق.رأى الخبير في الشؤون الإقليمية، حيدر سلمان، أن المعارضة السورية لم تعد تثق ب"الحليف" التركي لأسباب من بينها "طريقة التعامل العنصري مع السوريين وزجهم في مناطق الصراع".وأوضح سلمان لبرنامج "بانوراما"، أن انحسار دور المعارضة السورية لا يعني عدم إمكانية استخدامها في المستقبل كورقة تفاوض، لكنها لن تكون مؤثرة بما فيه الكفاية، نظراً لجنوح اللاعبين في الملف السوري للحل السياسي للأزمة، وتمتع القيادة السورية بدعم قوي، لا سيما من روسيا.التفاصيل في الملف الصوتي
تناقش الحلقة اجتماع المعارضة السورية المقرر في 5 شباط/ فبراير المقبل في الدوحة، والأسباب التي تقف وراء الإعلان عن عقده، سيما وأنه الأول من نوعه منذ سنوات.
يأتي الإعلان عن ذلك في ظروف تعاني منها المعارضة السورية الخارجية من تراجع وانحسار على الساحة السورية، يقابلها جنوح دول كانت تدعمها إلى إعادة العلاقات مع دمشق.
رأى الخبير في الشؤون الإقليمية، حيدر سلمان، أن المعارضة السورية لم تعد تثق ب"الحليف" التركي لأسباب من بينها "طريقة التعامل العنصري مع السوريين وزجهم في مناطق الصراع".
وأوضح سلمان لبرنامج "بانوراما"، أن انحسار دور المعارضة السورية لا يعني عدم إمكانية استخدامها في المستقبل كورقة تفاوض، لكنها لن تكون مؤثرة بما فيه الكفاية، نظراً لجنوح اللاعبين في الملف السوري للحل السياسي للأزمة، وتمتع القيادة السورية بدعم قوي، لا سيما من روسيا.