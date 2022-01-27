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https://arabic.sputniknews.com/20220127/توقف-إطلاق-النار-من-الجانب-الطاجيكي-على-الحدود-مع-قيرغيزستان-1057291676.html
توقف إطلاق النار من الجانب الطاجيكي على الحدود مع قيرغيزستان
توقف إطلاق النار من الجانب الطاجيكي على الحدود مع قيرغيزستان
أعلن ممثل المندوب المفوض في منطقة باتكين، ماريفجان تولايف، توقف إطلاق النار من الجانب الطاجيكي على الحدود مع قيرغيزستان. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T17:16+0000
2022-01-27T17:17+0000
العالم
طاجيكستان
أخبار قرغيزستان
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وكالة "سبوتنيك قيرغيزستان"، نقلا عن تولايف، على قناتها في "تلغرام": "توقف إطلاق النار من الجانب الطاجيكي، كما أخبرنا ماريفجان تولايف، ممثل المندوب المفوض في منطقة باتكين. وبحسب قوله، فإن السلطات المحلية تقوم بإجلاء سكان المناطق المتاخمة لطاجيكستان".هذا وأصيب ثلاثة جنود طاجيك، في إطلاق نار متبادل على الحدود مع قيرغيزستان، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي في مدينة اسفرة، وفق ما أفادت وكالة "سبوتنيك طاجيكستان"، اليوم الخميس.وتابعت الوكالة، بأن تبادل إطلاق النار مازال مستمرا و"من الصعب تقييم الوضع بشكل عام لكن الوضع متوتر، المفاوضات جارية بين الجانبين".هذا وأعلن جهاز حرس الحدود في قيرغيزستان، في وقت سابق من اليوم الخميس، حدوث تبادل لإطلاق النار على الحدود مع طاجيكستان.وقال المتحدث باسم الجهاز، لوكالة "سبوتنيك": "في حوالي الساعة 19:35 (16:35 بتوقيت موسكو)، ساء الوضع على الحدود بين البلدين، بسبب استخدام الأسلحة والنيران من قبل الجانب الطاجيكي على الوحدات الحدودية التابعة للجنة الدولة للأمن القومي لجمهورية قيرغيزستان، في منطة تشير دوبو في اقليم باتكين. المناوشات الرئيسية بين وحدات القوات الحدودية من قيرغيزستان وطاجيكستان تجري في منطقتي تورت كوتشو وشير دوبو. يستخدم الجانب الطاجيكي قذائف الهاون وقاذفات القنابل".ووسط التوترات على الحدود مع طاجيكستان، عزز حرس الحدود في قيرغيزستان إجراءاته، بعد إغلاق حرس الحدود في طاجيكستان من جانب واحد جزءا من الطريق في منطقة تورت كوتشو في إقليم باتكين التي تربط مدينتي باتكين وإسفانا القرغيزيتين. وتوجه مسؤولو البلدين إلى المكان لتهدئة الموقف.وكان صراع على الحدود بين البلدين، وقع في نهاية نيسان/أبريل 2021، في منطقة باتكين الحدودية في قرغيزستان، أودى بحياة أكثر من 50 شخصًا من كلا الجانبين.إذ تصاعد النزاع بين السكان المحليين للمناطق الحدودية بين قرغيزستان وطاجيكستان في الـ29 من نيسان/أبريل، متحولاً إلى مواجهة مسلحة بين جيشي البلدين، واستمرت الاشتباكات بين حرس الحدود القرغيزي والطاجيكي لأكثر من ست ساعات وأدى النزاع إلى مقتل حوالي 55 شخصا وإصابة أكثر من 285 شخصا من الجانبين، وتوصل الطرفان إلى هدنة في الـ 30 من الشهر ذاته.وتشهد منطقة الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان، حوادث متكررة بين السكان المحليين وحرس الحدود في البلدين، بسبب وجود أراضٍ واسعة متنازع عليها.
https://arabic.sputniknews.com/20210430/ارتفاع-ضحايا-قرغيزستان-في-الاشتباك-الحدودي-مع-طاجيكستان-إلى-13-قتيلا-1048848407.html
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العالم, طاجيكستان, أخبار قرغيزستان

توقف إطلاق النار من الجانب الطاجيكي على الحدود مع قيرغيزستان

17:16 GMT 27.01.2022 (تم التحديث: 17:17 GMT 27.01.2022)
© Sputnik . Iliya Pitalevالألعاب العسكرية الدولية "أرميا-2017" في حقل ألابينو (سباق الدبابات)
الألعاب العسكرية الدولية أرميا-2017 في حقل ألابينو (سباق الدبابات) - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev
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أعلن ممثل المندوب المفوض في منطقة باتكين، ماريفجان تولايف، توقف إطلاق النار من الجانب الطاجيكي على الحدود مع قيرغيزستان.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وكالة "سبوتنيك قيرغيزستان"، نقلا عن تولايف، على قناتها في "تلغرام": "توقف إطلاق النار من الجانب الطاجيكي، كما أخبرنا ماريفجان تولايف، ممثل المندوب المفوض في منطقة باتكين. وبحسب قوله، فإن السلطات المحلية تقوم بإجلاء سكان المناطق المتاخمة لطاجيكستان".
هذا وأصيب ثلاثة جنود طاجيك، في إطلاق نار متبادل على الحدود مع قيرغيزستان، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي في مدينة اسفرة، وفق ما أفادت وكالة "سبوتنيك طاجيكستان"، اليوم الخميس.
وتابعت الوكالة، بأن تبادل إطلاق النار مازال مستمرا و"من الصعب تقييم الوضع بشكل عام لكن الوضع متوتر، المفاوضات جارية بين الجانبين".
هذا وأعلن جهاز حرس الحدود في قيرغيزستان، في وقت سابق من اليوم الخميس، حدوث تبادل لإطلاق النار على الحدود مع طاجيكستان.
وقال المتحدث باسم الجهاز، لوكالة "سبوتنيك": "في حوالي الساعة 19:35 (16:35 بتوقيت موسكو)، ساء الوضع على الحدود بين البلدين، بسبب استخدام الأسلحة والنيران من قبل الجانب الطاجيكي على الوحدات الحدودية التابعة للجنة الدولة للأمن القومي لجمهورية قيرغيزستان، في منطة تشير دوبو في اقليم باتكين. المناوشات الرئيسية بين وحدات القوات الحدودية من قيرغيزستان وطاجيكستان تجري في منطقتي تورت كوتشو وشير دوبو. يستخدم الجانب الطاجيكي قذائف الهاون وقاذفات القنابل".
ووسط التوترات على الحدود مع طاجيكستان، عزز حرس الحدود في قيرغيزستان إجراءاته، بعد إغلاق حرس الحدود في طاجيكستان من جانب واحد جزءا من الطريق في منطقة تورت كوتشو في إقليم باتكين التي تربط مدينتي باتكين وإسفانا القرغيزيتين. وتوجه مسؤولو البلدين إلى المكان لتهدئة الموقف.
وكان صراع على الحدود بين البلدين، وقع في نهاية نيسان/أبريل 2021، في منطقة باتكين الحدودية في قرغيزستان، أودى بحياة أكثر من 50 شخصًا من كلا الجانبين.
إذ تصاعد النزاع بين السكان المحليين للمناطق الحدودية بين قرغيزستان وطاجيكستان في الـ29 من نيسان/أبريل، متحولاً إلى مواجهة مسلحة بين جيشي البلدين، واستمرت الاشتباكات بين حرس الحدود القرغيزي والطاجيكي لأكثر من ست ساعات وأدى النزاع إلى مقتل حوالي 55 شخصا وإصابة أكثر من 285 شخصا من الجانبين، وتوصل الطرفان إلى هدنة في الـ 30 من الشهر ذاته.
وتشهد منطقة الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان، حوادث متكررة بين السكان المحليين وحرس الحدود في البلدين، بسبب وجود أراضٍ واسعة متنازع عليها.
الألعاب العسكرية الدولية أرميا-2017 في حقل ألابينو (سباق الدبابات) - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2021
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