خبير: الرد الأمريكي كان متوقعا وروسيا مستعدة لكل الاحتمالات
خبير: الرد الأمريكي كان متوقعا وروسيا مستعدة لكل الاحتمالات
وأكد لافروف أن تحليل الرد الأمريكي على مقترحات الضمانات الأمنية سيستغرق بعض الوقت “دعونا لا نتسرع في أي استنتاجات”.يقول الكاتب والمحلل السياسي أندريه أونتيكوف، في حديث لبرنامج “حول العالم” بهذا الصدد:وأشار أونتيكوف إلى “أنه كان من الواضح أن الرد الأخير لن يسمح لنا أن نأمل ونشهد في نهاية المطاف تخفيف حدة التوتر في أوكرانيا، أو حول العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، أو بين روسيا وحلف شمال الأطلسي”.ولفت أونتيكوف إلى “أن روسيا مستعدة لكل الاحتمالات، وهذا ما قالة الرئيس فلاديمير بوتين، ولا ننسى قوله منذ عدة أسابيع، بأن روسيا مستعدة للرد التقني العسكري على كل التحديات التي ستصطدم بها .التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، للصحفيين اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لم تجب في ردها على مقترحات الضمانات الأمنية بشأن مسألة عدم توسع حلف الناتو باتجاه الشرق، ونشر أسلحة هجومية يمكن أن تهدد الأراضي الروسية.
وأكد لافروف أن تحليل الرد الأمريكي على مقترحات الضمانات الأمنية سيستغرق بعض الوقت “دعونا لا نتسرع في أي استنتاجات”.
يقول الكاتب والمحلل السياسي أندريه أونتيكوف، في حديث لبرنامج “حول العالم” بهذا الصدد:
“كان من الصعب توقع ردا إيجابيا من الولايات المتحدة، في الوقت نفسه أشار سيرغي لافروف إلى أن هناك بعض الملفات والمسائل الجانبية التي يمكن أن نناقشها مع الجانب الأمريكي، وهذه نقطة إيجابية”.
وأشار أونتيكوف إلى “أنه كان من الواضح أن الرد الأخير لن يسمح لنا أن نأمل ونشهد في نهاية المطاف تخفيف حدة التوتر في أوكرانيا، أو حول العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، أو بين روسيا وحلف شمال الأطلسي”.
ولفت أونتيكوف إلى “أن روسيا مستعدة لكل الاحتمالات، وهذا ما قالة الرئيس فلاديمير بوتين، ولا ننسى قوله منذ عدة أسابيع، بأن روسيا مستعدة للرد التقني العسكري على كل التحديات التي ستصطدم بها .