تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220127/خبير-الرد-الأمريكي-كان-متوقعا-وروسيا-مستعدة-لكل-الاحتمالات-1057285284.html
خبير: الرد الأمريكي كان متوقعا وروسيا مستعدة لكل الاحتمالات
خبير: الرد الأمريكي كان متوقعا وروسيا مستعدة لكل الاحتمالات
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، للصحفيين اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لم تجب في ردها على مقترحات الضمانات الأمنية بشأن مسألة عدم توسع حلف الناتو... 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T14:02+0000
2022-01-27T14:02+0000
راديو
حول العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1057284988_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_88a1dfb4287b0a2540bee3f07d475f39.png
خبير: الرد الأمريكي كان متوقعا وروسيا مستعدة لكل الاحتمالات
خبير: الرد الأمريكي كان متوقعا وروسيا مستعدة لكل الاحتمالات
وأكد لافروف أن تحليل الرد الأمريكي على مقترحات الضمانات الأمنية سيستغرق بعض الوقت “دعونا لا نتسرع في أي استنتاجات”.يقول الكاتب والمحلل السياسي أندريه أونتيكوف، في حديث لبرنامج “حول العالم” بهذا الصدد:وأشار أونتيكوف إلى “أنه كان من الواضح أن الرد الأخير لن يسمح لنا أن نأمل ونشهد في نهاية المطاف تخفيف حدة التوتر في أوكرانيا، أو حول العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، أو بين روسيا وحلف شمال الأطلسي”.ولفت أونتيكوف إلى “أن روسيا مستعدة لكل الاحتمالات، وهذا ما قالة الرئيس فلاديمير بوتين، ولا ننسى قوله منذ عدة أسابيع، بأن روسيا مستعدة للرد التقني العسكري على كل التحديات التي ستصطدم بها .التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1057284988_318:0:1251:700_1920x0_80_0_0_82f7678150ce0c364b84cde51a5a77ea.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, حول العالم, аудио

خبير: الرد الأمريكي كان متوقعا وروسيا مستعدة لكل الاحتمالات

14:02 GMT 27.01.2022
خبير: الرد الأمريكي كان متوقعا وروسيا مستعدة لكل الاحتمالات
تابعنا عبر
عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
كل المواضيع
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، للصحفيين اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لم تجب في ردها على مقترحات الضمانات الأمنية بشأن مسألة عدم توسع حلف الناتو باتجاه الشرق، ونشر أسلحة هجومية يمكن أن تهدد الأراضي الروسية.
وأكد لافروف أن تحليل الرد الأمريكي على مقترحات الضمانات الأمنية سيستغرق بعض الوقت “دعونا لا نتسرع في أي استنتاجات”.
يقول الكاتب والمحلل السياسي أندريه أونتيكوف، في حديث لبرنامج “حول العالم” بهذا الصدد:

“كان من الصعب توقع ردا إيجابيا من الولايات المتحدة، في الوقت نفسه أشار سيرغي لافروف إلى أن هناك بعض الملفات والمسائل الجانبية التي يمكن أن نناقشها مع الجانب الأمريكي، وهذه نقطة إيجابية”.

وأشار أونتيكوف إلى “أنه كان من الواضح أن الرد الأخير لن يسمح لنا أن نأمل ونشهد في نهاية المطاف تخفيف حدة التوتر في أوكرانيا، أو حول العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، أو بين روسيا وحلف شمال الأطلسي”.
ولفت أونتيكوف إلى “أن روسيا مستعدة لكل الاحتمالات، وهذا ما قالة الرئيس فلاديمير بوتين، ولا ننسى قوله منذ عدة أسابيع، بأن روسيا مستعدة للرد التقني العسكري على كل التحديات التي ستصطدم بها .
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية