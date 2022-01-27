خبير عسكري: الوضع في أوروبا الشرقية معقد جدا

أكد الخبير العسكري، أندريه أليتسكي، خلال حديثه لشؤون عسكرية:جاء ذلك خلال تعليقه على التعزيزات العسكرية التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا الشرقية، حيث أكدت مصادر أن الأخير يستمر بإرسال المعدات والتجهيزات العسكرية إلى تلك المنطقة، بالإضافة إلى نشر الطائرات الخاصة، التعزيزات جاءت من فرنسا، الدنمارك، إسبانيا وهولندا.وأضاف أليتسكي، قائلاً:خبير: "مستوى التدريب للقطعات العسكرية المرابطة لم يكن بالمستوى المطلوب"شن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) هجومًا على سرية عسكرية تابعة للجيش العراقي في ناحية العظيم التابعة لمحافظة ديالى شمال العاصمة العراقية بغداد، الهجوم جاء خلال ساعات متأخرة من الليل، استمر فيها القتال بين الطرفين إلا أن نفاذ الذخيرة وعدم وصول الإمدادات العسكرية العراقية كانت سببًا لاستشهاد أحد عشر جنديًا وضابطًا برتبة ملازم أول، فيما أعرب الشارع العراقي عن إدانته لتلك الحادثة.عن هذا الموضوع، قال اللواء الركن المتقاعد والمستشار في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الأرهاب، الدكتور عماد علو خلال اتصال هاتفي:وفي الحلقة، تناقش أيضا مواضيع: إسرائيل تكشف لأول مرة عن بنك أهداف إيران على أراضيها، "أنصار الله" تهدد بمواجهة التصعيد بالتصعيد، إنجاز بناء مجموعة آليات قتالية يقودها الإنسان الآلي.التفاصيل في الملف الصوتي
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": الناتو يعزز وجوده في أوروبا الشرقية، إسرائيل تكشف لأول مرة عن بنك أهداف إيران على أراضيها، "أنصار الله" تهدد بمواجهة التصعيد بالتصعيد، إنجاز بناء مجموعة آليات قتالية يقودها الإنسان الآلي، فراغات الموت أو أخطاء دفاعية ثمنها أرواح سرية عسكرية عراقية؟
أكد الخبير العسكري، أندريه أليتسكي، خلال حديثه لشؤون عسكرية:
"الوضع في أوروبا الشرقية وجنوب شرقي أوكرانيا معقد جدًا ويتميز بزيادة حدة التوتر خاصة مع المستجدات التي تشهدها من تعزيز المعدات العسكرية والأسلحة التي تصل باستمرار من قبل بلدان حلف شمال الأطلسي".
جاء ذلك خلال تعليقه على التعزيزات العسكرية التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا الشرقية، حيث أكدت مصادر أن الأخير يستمر بإرسال المعدات والتجهيزات العسكرية إلى تلك المنطقة، بالإضافة إلى نشر الطائرات الخاصة، التعزيزات جاءت من فرنسا، الدنمارك، إسبانيا وهولندا.
وأضاف أليتسكي، قائلاً:
"لقاء لافروف وبلينكن، الأسبوع الماضي، في جنيف لم يأت إلا بعد أن وعد الطرف الأمريكي بتقديم الجواب الرسمي مكتوبًا على الورق لروسيا فيما يخص الضمانات الأمنية".
خبير: "مستوى التدريب للقطعات العسكرية المرابطة لم يكن بالمستوى المطلوب"
شن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) هجومًا على سرية عسكرية تابعة للجيش العراقي في ناحية العظيم التابعة لمحافظة ديالى شمال العاصمة العراقية بغداد، الهجوم جاء خلال ساعات متأخرة من الليل، استمر فيها القتال بين الطرفين إلا أن نفاذ الذخيرة وعدم وصول الإمدادات العسكرية العراقية كانت سببًا لاستشهاد أحد عشر جنديًا وضابطًا برتبة ملازم أول، فيما أعرب الشارع العراقي عن إدانته لتلك الحادثة.
عن هذا الموضوع، قال اللواء الركن المتقاعد والمستشار في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الأرهاب، الدكتور عماد علو خلال اتصال هاتفي:
"من الناحية المهنية وجود نوع من التراخي، فضلا عن الوضع المناخي القاسي، بإلاضافة إلى أن مستوى التدريب بالنسبة للقطعات العسكرية المرابطة لم يكن بمستوى التحدي الإرهابي الذي تواجهه تلك القطعات وهذا ما أدى بدوره إلى استشهاد أحد عشر جنديًا من الجيش العراقي في ناحية العظيم".
وفي الحلقة، تناقش أيضا مواضيع: إسرائيل تكشف لأول مرة عن بنك أهداف إيران على أراضيها، "أنصار الله" تهدد بمواجهة التصعيد بالتصعيد، إنجاز بناء مجموعة آليات قتالية يقودها الإنسان الآلي.