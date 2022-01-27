شاب يطور برنامجا لتتبع الرحلات الجوية وماسك يحاول شراءه

ففي الخريف الماضي أرسل ماسك رسالة عبر تويتر لصاحب حساب ElonJet، الذي يتتبع تحركات طائراته قائلا: "هل يمكنك إزالة هذا؟ إنها مخاطرة أمنية".ليتفاجئ ماسك بأن صاحب الحساب كان طالبا يبلغ من العمر 19 عاما، يدعى جاك سويني.ليرد سويني على رسالة ماسك في وقت مبكر من النهار وبطريقة مازحة قائلا: "نعم أستطيع ولكن سيكلفك موديل 3 فقط المزاح إلا إذا؟".ويبدو أن الموضوع أثار خوف وفضول ماسك، قائلا إنه لا يحب أن يتعقبه أحد، ليطرح على الطالب شراء التطبيق مقابل 5 آلاف دولار، غير أن سويني طلب منه إضافة صفر آخر ليصل الرقم لـ 50 ألفا، ليتمكن من شراء سيارة من الطراز الـ3.فرد ماسك أنه سيفكر في الأمر، لكن حتى الآن، لم يدفع لسويني سنتًا واحدًا، ولا يزال الحساب يعمل، وفق ما نقله موقع protocol.ويستخدم سويني بيانات من أجهزة الإرسال والاستقبال ADS-B الموجودة في معظم الطائرات والتي توضح موقع الطائرة في الأجواء في الوقت الفعلي كما هو موضح في ADS-B Exchange، هذا وقد شرح لماسك طريقته في الحصول على هذه المعلومات ليصاب رائد الأعمال بالدهشة لسهولة الحصول على مثل هذه المعلومات.
قام شاب يبلغ من العمر 19 عاما بتطوير برنامج لتتبع الرحلات الجوية على Twitter، فحاول إيلون ماسك أن يدفع له مقابل التوقف عن ذلك.
ففي الخريف الماضي أرسل ماسك رسالة عبر تويتر لصاحب حساب ElonJet، الذي يتتبع تحركات طائراته قائلا: "هل يمكنك إزالة هذا؟ إنها مخاطرة أمنية".
ليتفاجئ ماسك بأن صاحب الحساب كان طالبا يبلغ من العمر 19 عاما، يدعى جاك سويني.
ليرد سويني على رسالة ماسك في وقت مبكر من النهار وبطريقة مازحة قائلا: "نعم أستطيع ولكن سيكلفك موديل 3 فقط المزاح إلا إذا؟".
يذكر أن ElonJet هو واحد من 15 حسابًا لتتبع الرحلات أنشأها سويني، وتديرها روبوتات تمت برمجتها لتحليل البيانات والتغريد في كل مرة تقلع أو تهبط طائرة مختارة. كل واحد يتتبع شخصية رفيعة المستوى، كلها تقريبًا في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك بيل جيتس وجيف بيزوس. لكن حساب تعقب ماسك هو الأكثر شيوعًا، حيث يضم ما يقرب من 83000 متابع.
ويبدو أن الموضوع أثار خوف وفضول ماسك، قائلا إنه لا يحب أن يتعقبه أحد، ليطرح على الطالب شراء التطبيق مقابل 5 آلاف دولار، غير أن سويني طلب منه إضافة صفر آخر ليصل الرقم لـ 50 ألفا، ليتمكن من شراء سيارة من الطراز الـ3.
فرد ماسك أنه سيفكر في الأمر، لكن حتى الآن، لم يدفع لسويني سنتًا واحدًا، ولا يزال الحساب يعمل، وفق ما نقله موقع protocol.
يقول سويني إنه بخير مع التعرض للظلال. لقد استفاد كثيرًا منElonJet والحسابات الأخرى، حيث قال: لقد اكتسب متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعلم كيفية البرمجة، كما حصل على وظيفة بدوام جزئي في UberJets كمطور تطبيقات. والأفضل من ذلك، أنه أحد معجبي إيلون ماسك وكان يحلم بإجراء محادثة مع رجل كان يتطلع إليه لسنوات.
ويستخدم سويني بيانات من أجهزة الإرسال والاستقبال ADS-B الموجودة في معظم الطائرات والتي توضح موقع الطائرة في الأجواء في الوقت الفعلي كما هو موضح في ADS-B Exchange، هذا وقد شرح لماسك طريقته في الحصول على هذه المعلومات ليصاب رائد الأعمال بالدهشة لسهولة الحصول على مثل هذه المعلومات.