https://arabic.sputniknews.com/20220127/شاب-يطور-برنامجا-لتتبع-الرحلات-الجوية-وماسك-يحاول-شراءه-1057286609.html

شاب يطور برنامجا لتتبع الرحلات الجوية وماسك يحاول شراءه

شاب يطور برنامجا لتتبع الرحلات الجوية وماسك يحاول شراءه

قام شاب يبلغ من العمر 19 عاما بتطوير برنامج لتتبع الرحلات الجوية على Twitter، فحاول إيلون ماسك أن يدفع له مقابل التوقف عن ذلك. 27.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-27T14:36+0000

2022-01-27T14:36+0000

2022-01-27T14:36+0000

تطبيق

إيلون ماسك

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ففي الخريف الماضي أرسل ماسك رسالة عبر تويتر لصاحب حساب ElonJet، الذي يتتبع تحركات طائراته قائلا: "هل يمكنك إزالة هذا؟ إنها مخاطرة أمنية".ليتفاجئ ماسك بأن صاحب الحساب كان طالبا يبلغ من العمر 19 عاما، يدعى جاك سويني.ليرد سويني على رسالة ماسك في وقت مبكر من النهار وبطريقة مازحة قائلا: "نعم أستطيع ولكن سيكلفك موديل 3 فقط المزاح إلا إذا؟".ويبدو أن الموضوع أثار خوف وفضول ماسك، قائلا إنه لا يحب أن يتعقبه أحد، ليطرح على الطالب شراء التطبيق مقابل 5 آلاف دولار، غير أن سويني طلب منه إضافة صفر آخر ليصل الرقم لـ 50 ألفا، ليتمكن من شراء سيارة من الطراز الـ3.فرد ماسك أنه سيفكر في الأمر، لكن حتى الآن، لم يدفع لسويني سنتًا واحدًا، ولا يزال الحساب يعمل، وفق ما نقله موقع protocol.ويستخدم سويني بيانات من أجهزة الإرسال والاستقبال ADS-B الموجودة في معظم الطائرات والتي توضح موقع الطائرة في الأجواء في الوقت الفعلي كما هو موضح في ADS-B Exchange، هذا وقد شرح لماسك طريقته في الحصول على هذه المعلومات ليصاب رائد الأعمال بالدهشة لسهولة الحصول على مثل هذه المعلومات.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

تطبيق, إيلون ماسك