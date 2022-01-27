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https://arabic.sputniknews.com/20220127/مع-تعزيز-قوات-الناتو-على-حدود-روسيا-هل-تتوقع-صداما-عسكريا-بين-روسيا-والغرب؟-1057270339.html
مع تعزيز قوات الناتو على حدود روسيا هل تتوقع صداما عسكريا بين الجانبين؟
مع تعزيز قوات الناتو على حدود روسيا هل تتوقع صداما عسكريا بين الجانبين؟
27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T10:49+0000
2022-01-27T10:49+0000
2022-01-27T10:56+0000
استطلاعات الرأي
محادثات روسيا والناتو
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, محادثات روسيا والناتو, опросы
مع تعزيز قوات الناتو على حدود روسيا هل تتوقع صداما عسكريا بين الجانبين؟
10:49 GMT 27.01.2022 (تم التحديث: 10:56 GMT 27.01.2022)