أسرة بايدن تستقبل ضيفا جديدا... القطة ويلو... صور
أعلن مكتب سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن عن انضمام فرد جديد إلى الأسرة الحاكمة في البيت الأبيض.
وكالة "رويترز" نقلت قول مايكل لا روسا المتحدث باسم السيدة الأولى، وهو أستاذ متخصص في التعليم الجامعي المتوسط، أنه تم إطلاق اسم ويلو على القطة نسبة إلى مدينة جيل بايدن، ويلو بولاية بنسلفانيا.
🐱 The Biden family finally has a cat.— Reuters (@Reuters) January 28, 2022
First lady Jill Biden's office has announced America's first family is excited to welcome a two-year-old, gray-and-white-striped feline named Willow to the White House https://t.co/envF5nsuve 1/4 pic.twitter.com/MAWHC4z8sd
وأضاف أن "السيدة بايدن كانت قد أعلنت في أبريل نيسان أن الأسرة تستعد لاستقبال قطة".
وبحسبه فإن القطة ذات العينين الرماديتين والشعر القصير تعيش الآن في البيت الأبيض ومعها "لعبها المفضلة وتساليها المحببة ومساحة كبيرة تتشممها وتتجول فيها".
NEW FIRST FELINE: Willow, a 2-year-old Tabby from Western PA, now lives with the Bidens at the White House. Images courtesy of the office of @FLOTUS. pic.twitter.com/GNozDm0ym4— Ed O'Keefe (@edokeefe) January 28, 2022
وفي ديسمبر/كانون الأول، استقبلت أسرة بايدن كلبا جديدا اسمه كوماندر من نوع جيرمان شيبرد وكان عمره وقتها أربعة شهور.
FIRST PETS BEAT: Commander, almost 5 months old, and Willow, 2 years, now both share a home in the White House. Wonder who's in charge? pic.twitter.com/at6KVY33rf— Kelly O'Donnell (@KellyO) January 28, 2022
أما كلبها السابق تشامب فقد مات في وقت سابق من 2021. وقبل أن تأتي إلى البيت الأبيض، تبنت الأسرة الكلب ميجر الذي تم إنقاذه، لكنه يعيش الآن مع أصدقاء في جزء ملحق بالبيت بعد حوادث عقر تردد أنها حدثت بالبيت الأبيض.