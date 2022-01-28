تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220128/أسرة-بايدن-تستقبل-ضيفا-جديدا-القطة-ويلو-صور-1057362594.html
أسرة بايدن تستقبل ضيفا جديدا... القطة ويلو... صور
أسرة بايدن تستقبل ضيفا جديدا... القطة ويلو... صور
أعلن مكتب سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن عن انضمام فرد جديد إلى الأسرة الحاكمة في البيت الأبيض. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T12:58+0000
2022-01-28T12:58+0000
مجتمع
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1057362530_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3f0b16320d7443b3683cb25f45ea1ab1.jpg
وكالة "رويترز" نقلت قول مايكل لا روسا المتحدث باسم السيدة الأولى، وهو أستاذ متخصص في التعليم الجامعي المتوسط، أنه تم إطلاق اسم ويلو على القطة نسبة إلى مدينة جيل بايدن، ويلو بولاية بنسلفانيا.وأضاف أن "السيدة بايدن كانت قد أعلنت في أبريل نيسان أن الأسرة تستعد لاستقبال قطة".وبحسبه فإن القطة ذات العينين الرماديتين والشعر القصير تعيش الآن في البيت الأبيض ومعها "لعبها المفضلة وتساليها المحببة ومساحة كبيرة تتشممها وتتجول فيها".وفي ديسمبر/كانون الأول، استقبلت أسرة بايدن كلبا جديدا اسمه كوماندر من نوع جيرمان شيبرد وكان عمره وقتها أربعة شهور.أما كلبها السابق تشامب فقد مات في وقت سابق من 2021. وقبل أن تأتي إلى البيت الأبيض، تبنت الأسرة الكلب ميجر الذي تم إنقاذه، لكنه يعيش الآن مع أصدقاء في جزء ملحق بالبيت بعد حوادث عقر تردد أنها حدثت بالبيت الأبيض.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1057362530_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_7228645a05e659ab4ab94e31332af774.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, العالم

أسرة بايدن تستقبل ضيفا جديدا... القطة ويلو... صور

12:58 GMT 28.01.2022
© REUTERS / The White Houseالقطة ويلو بايدن
القطة ويلو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / The White House
تابعنا عبر
أعلن مكتب سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن عن انضمام فرد جديد إلى الأسرة الحاكمة في البيت الأبيض.
وكالة "رويترز" نقلت قول مايكل لا روسا المتحدث باسم السيدة الأولى، وهو أستاذ متخصص في التعليم الجامعي المتوسط، أنه تم إطلاق اسم ويلو على القطة نسبة إلى مدينة جيل بايدن، ويلو بولاية بنسلفانيا.
وأضاف أن "السيدة بايدن كانت قد أعلنت في أبريل نيسان أن الأسرة تستعد لاستقبال قطة".
وبحسبه فإن القطة ذات العينين الرماديتين والشعر القصير تعيش الآن في البيت الأبيض ومعها "لعبها المفضلة وتساليها المحببة ومساحة كبيرة تتشممها وتتجول فيها".
وفي ديسمبر/كانون الأول، استقبلت أسرة بايدن كلبا جديدا اسمه كوماندر من نوع جيرمان شيبرد وكان عمره وقتها أربعة شهور.
أما كلبها السابق تشامب فقد مات في وقت سابق من 2021. وقبل أن تأتي إلى البيت الأبيض، تبنت الأسرة الكلب ميجر الذي تم إنقاذه، لكنه يعيش الآن مع أصدقاء في جزء ملحق بالبيت بعد حوادث عقر تردد أنها حدثت بالبيت الأبيض.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية