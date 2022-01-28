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https://arabic.sputniknews.com/20220128/ألف-مطلوب-يسلم-نفسه-للجيش-السوري-في-درعا-بعد-تمديد-التسوية-1057396331.html
ألف مطلوب يسلم نفسه للجيش السوري في درعا بعد تمديد التسوية
ألف مطلوب يسلم نفسه للجيش السوري في درعا بعد تمديد التسوية
أفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة درعا جنوب سوريا، باستمرار عملية التسوية في المحافظة لليوم الثاني بعد قرار تمديدها لغاية يوم الغد السبت. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T18:23+0000
2022-01-28T18:23+0000
العالم العربي
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وأضاف أن مركز التسوية في المدينة شهد اليوم إقبال العشرات من المسلحين السابقين والعسكريين الفارين لتسوية أوضاعهم، فيما تم يوم أمس تسوية أوضاع ما يزيد عن 800 شخصا بينهم عسكريين وعناصر شرطة فارين من الخدمة ومدنيين متخلفين، ليصل إجمالي عدد من تمت تسوية أوضاعهم لنحو ألف شخص حتى ظهر اليوم الجمعة.الرائد حمزة حمام، رئيس لجنة التسوية وقاضي الفرد العسكري في درعا، أكد في تصريح لـ "سبوتنيك" أن زمن تسوية كل شخص لا يتجاوز الدقائق، وأن كل عسكري يسوي وضعه يحصل على وثيقة تسوية أمنية ويشطب أسمه من اللوائح الأمنية، ويتم منحه أمر ترك قضائي وتزويده بمهمة للالتحاق بقطعته العسكرية خلال مهلة 3 أشهر.وأضاف الرائد حمام: كذلك الأمر يتم تسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة العسكرية عبر معالجة وضعهم أمنياً ومن ثم إعطائهم مهلة زمنية لمعالجة أوضاعهم التجنيدية.وكانت محافظة درعا شهدت تسوية كبرى برعاية روسية مطلع أيلول من العام الفائت واستمرت لشهرين، وتم من خلالها تسوية أوضاع أكثر من 15000 مطلوبا بينهم مسلحين وفارين من الخدمة العسكرية ومتخلفين عنها، كما تم تسليم مئات القطع من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.وشدد الوجهاء على ضرورة تعاون جهود جميع الفعاليات لتعزيز الحالة الأمنية ونبذ الفوضى والإرهاب بكل أشكاله وإرساء أسس مرحلة جديدة لمحافظة درعا عنوانها البناء وإعادة الإعمار.يشار إلى أن عملية التسوية بدأت يوم الأمس الخميس وكانت مقررة ليوم واحد إلا أنه، واستجابة لحالة الإقبال، اتخذت اللجنة الأمنية والعسكرية في درعا قراراً بتمديدها لغاية يوم الغد السبت.وتتم عملية التسوية ضمن مبنى (قصر الحوريات) في مدينة درعا، والذي قامت الجهات المعنية في محافظة درعا بتجهيزه خلال وقت قياسي وتأمين كافة التجهيزات اللازمة لضمان سير عملية التسوية بكل يسر وسهولة دون أي معوقات.
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العالم العربي

ألف مطلوب يسلم نفسه للجيش السوري في درعا بعد تمديد التسوية

18:23 GMT 28.01.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmadمسلحون سابقون يسلمون أنفسهم للجيش السوري في محافظة درعا
مسلحون سابقون يسلمون أنفسهم للجيش السوري في محافظة درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة درعا جنوب سوريا، باستمرار عملية التسوية في المحافظة لليوم الثاني بعد قرار تمديدها لغاية يوم الغد السبت.
وأضاف أن مركز التسوية في المدينة شهد اليوم إقبال العشرات من المسلحين السابقين والعسكريين الفارين لتسوية أوضاعهم، فيما تم يوم أمس تسوية أوضاع ما يزيد عن 800 شخصا بينهم عسكريين وعناصر شرطة فارين من الخدمة ومدنيين متخلفين، ليصل إجمالي عدد من تمت تسوية أوضاعهم لنحو ألف شخص حتى ظهر اليوم الجمعة.
© Sputnik . Firas Al-Ahmadمسلحون سابقون يسلمون أنفسهم للجيش السوري في محافظة درعا
مسلحون سابقون يسلمون أنفسهم للجيش السوري في محافظة درعا - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
مسلحون سابقون يسلمون أنفسهم للجيش السوري في محافظة درعا
1/1
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
مسلحون سابقون يسلمون أنفسهم للجيش السوري في محافظة درعا
الرائد حمزة حمام، رئيس لجنة التسوية وقاضي الفرد العسكري في درعا، أكد في تصريح لـ "سبوتنيك" أن زمن تسوية كل شخص لا يتجاوز الدقائق، وأن كل عسكري يسوي وضعه يحصل على وثيقة تسوية أمنية ويشطب أسمه من اللوائح الأمنية، ويتم منحه أمر ترك قضائي وتزويده بمهمة للالتحاق بقطعته العسكرية خلال مهلة 3 أشهر.
© Sputnik . Firas Al-Ahmadضابط في الجيش السوري في محافظة درعا
ضابط في الجيش السوري في محافظة درعا - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
ضابط في الجيش السوري في محافظة درعا
1/1
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
ضابط في الجيش السوري في محافظة درعا
وأضاف الرائد حمام: كذلك الأمر يتم تسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة العسكرية عبر معالجة وضعهم أمنياً ومن ثم إعطائهم مهلة زمنية لمعالجة أوضاعهم التجنيدية.
© Sputnik . Firas Al-Ahmadاجتماع ضباط في الجيش السوري مع وجهاء أحياء من مدينة درعا
اجتماع ضباط في الجيش السوري مع وجهاء أحياء من مدينة درعا - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
اجتماع ضباط في الجيش السوري مع وجهاء أحياء من مدينة درعا
1/1
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
اجتماع ضباط في الجيش السوري مع وجهاء أحياء من مدينة درعا
وكانت محافظة درعا شهدت تسوية كبرى برعاية روسية مطلع أيلول من العام الفائت واستمرت لشهرين، وتم من خلالها تسوية أوضاع أكثر من 15000 مطلوبا بينهم مسلحين وفارين من الخدمة العسكرية ومتخلفين عنها، كما تم تسليم مئات القطع من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.
© Sputnik . Firas Al-Ahmadاجتماع ضباط في الجيش السوري مع وجهاء أحياء من مدينة درعا
اجتماع ضباط في الجيش السوري مع وجهاء أحياء من مدينة درعا - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
اجتماع ضباط في الجيش السوري مع وجهاء أحياء من مدينة درعا
1/1
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
اجتماع ضباط في الجيش السوري مع وجهاء أحياء من مدينة درعا

وأثناء متابعة عمليات التسوية اليوم، أشار وجهاء في درعا خلال لقاءات مع مراسل "سبوتنيك" إلى أهمية هذه المكرمة التي قدمها الرئيس بشار الأسد، بفتح باب التسوية لكل من منعته الظروف من إجراء التسوية التي حصلت في أيلول الماضي ولكل من ساورته الشكوك والخوف من مصداقية هذه التسويات، والتي أكدت فعلا أن حضن الدولة يتسع لجميع أبنائها.

© Sputnik . Firas Al-Ahmadمسلحون سابقون يسلمون أنفسهم للجيش السوري في محافظة درعا
مسلحون سابقون يسلمون أنفسهم للجيش السوري في محافظة درعا - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
مسلحون سابقون يسلمون أنفسهم للجيش السوري في محافظة درعا
1/1
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
مسلحون سابقون يسلمون أنفسهم للجيش السوري في محافظة درعا
وشدد الوجهاء على ضرورة تعاون جهود جميع الفعاليات لتعزيز الحالة الأمنية ونبذ الفوضى والإرهاب بكل أشكاله وإرساء أسس مرحلة جديدة لمحافظة درعا عنوانها البناء وإعادة الإعمار.
© Sputnik . Firas Al-Ahmadمسلحون سابقون يسلمون أنفسهم للجيش السوري في محافظة درعا
مسلحون سابقون يسلمون أنفسهم للجيش السوري في محافظة درعا - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
مسلحون سابقون يسلمون أنفسهم للجيش السوري في محافظة درعا
1/1
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
مسلحون سابقون يسلمون أنفسهم للجيش السوري في محافظة درعا
يشار إلى أن عملية التسوية بدأت يوم الأمس الخميس وكانت مقررة ليوم واحد إلا أنه، واستجابة لحالة الإقبال، اتخذت اللجنة الأمنية والعسكرية في درعا قراراً بتمديدها لغاية يوم الغد السبت.
© Sputnik . Firas Al-Ahmadمسلحون سابقون يسلمون أنفسهم للجيش السوري في محافظة درعا
مسلحون سابقون يسلمون أنفسهم للجيش السوري في محافظة درعا - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
مسلحون سابقون يسلمون أنفسهم للجيش السوري في محافظة درعا
1/1
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
مسلحون سابقون يسلمون أنفسهم للجيش السوري في محافظة درعا
وتتم عملية التسوية ضمن مبنى (قصر الحوريات) في مدينة درعا، والذي قامت الجهات المعنية في محافظة درعا بتجهيزه خلال وقت قياسي وتأمين كافة التجهيزات اللازمة لضمان سير عملية التسوية بكل يسر وسهولة دون أي معوقات.
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