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https://arabic.sputniknews.com/20220128/استهداف-مطار-بغداد-بعدة-صواريخ-سقطت-في-منطقة-المدرج-1057300656.html
استهداف مطار بغداد بعدة صواريخ سقطت في منطقة المدرج... صور
استهداف مطار بغداد بعدة صواريخ سقطت في منطقة المدرج... صور
أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، باستهداف مطار بغداد بعدد من الصواريخ، لا تقل عن ستة صواريخ، في وقت مبكر من صباح اليوم. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T07:17+0000
2022-01-28T07:17+0000
2022-01-28T07:27+0000
العالم العربي
العراق
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "سقط ما لا يقل عن 6 صواريخ في مطار بغداد المدني صباح اليوم في تمام الساعة 4:30 صباحًا".وأضاف المصدر قائلا، إن "الصواريخ جميعها وقعت في منطقة المدرج أو مناطق قريبة من الجانب المدني، وقد تم تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي في المطار واستطاع أن يوقف عددا من الصواريخ".
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العالم العربي, العراق
استهداف مطار بغداد بعدة صواريخ سقطت في منطقة المدرج... صور 07:17 GMT 28.01.2022 (تم التحديث: 07:27 GMT 28.01.2022)
أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، باستهداف مطار بغداد بعدد من الصواريخ، لا تقل عن ستة صواريخ، في وقت مبكر من صباح اليوم.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "سقط ما لا يقل عن 6 صواريخ في مطار بغداد المدني صباح اليوم في تمام الساعة 4:30 صباحًا".
وأضاف المصدر قائلا، إن "الصواريخ جميعها وقعت في منطقة المدرج أو مناطق قريبة من الجانب المدني، وقد تم تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي في المطار واستطاع أن يوقف عددا من الصواريخ".