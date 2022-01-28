الحكومة الجزائرية تقرر تمديد تعليق الدراسة لمدة أسبوع

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول الجزائري، (رئاسة الوزراء الجزائرية) نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد قرر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن "تمديد تعليق الدراسة لمدة 7 أيام، اعتبارًا من يوم الأحد 30 جانفي 2022 إلى غاية يوم السبت 5 فيفري 2022".وأوضح البيان أن قرار التمديد يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون، واستنادا إلى أن مشاورات اللجنة العلمية الخاصة بمتابعة تطور وباء كورونا والتي أكدت أن البلاد تشهد انتشارا سريعا للفيروس ومتحوراته.وفي سياق آخر أكدت الحكومة الجزائرية على ضرورة الإقبال على تلقي اللقاح، على كل المستويات، خاصة "على مستوى قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني".وأمر تبون بتعليق الدراسة لمدة 10 أيام في الأطوار التعليمية الثلاثة (الابتدائي، المتوسط، والثانوي)، وترك قرار غلق الجامعات إلى مسؤولي المؤسسات والمراكز الجامعية، مع مراعاة مواعيد الامتحانات وإمكانية إعادة جدولتها للطلبة.
أصدرت الحكومة الجزائرية قرارا بتمديد تعليق الدراسة لمدة أسبوع إضافي، تبدأ من الأحد 30 يناير/ كانون الثاني، وحتى السبت 5 فبراير/ شباط المقبل.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول الجزائري، (رئاسة الوزراء الجزائرية) نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد قرر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن "تمديد تعليق الدراسة لمدة 7 أيام، اعتبارًا من يوم الأحد 30 جانفي 2022 إلى غاية يوم السبت 5 فيفري 2022".
📌تمديد إجراء تعليق الدراسة على مستوى التربية الوطنية لسبعة أيام اعتبارًا من الأحد 30 جانفي، إلى غاية يوم السبت 5 فيفري 2022
📌تذكر الحكومة بضرورة تكثيف عمليات تلقيح الموظفين والعمال، لا سيما على مستوى قطاعات التربية الوطنية و التعليم العالي والتكوين المهني. pic.twitter.com/yHJCFx9XgK
— مصالح الوزير الأول | Services du Premier Ministre (@pm_gov_dz) January 27, 2022
وأوضح البيان أن قرار التمديد يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون، واستنادا إلى أن مشاورات اللجنة العلمية الخاصة بمتابعة تطور وباء كورونا والتي أكدت أن البلاد تشهد انتشارا سريعا للفيروس ومتحوراته.
وفي سياق آخر أكدت الحكومة الجزائرية على ضرورة الإقبال على تلقي اللقاح، على كل المستويات، خاصة "على مستوى قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني".
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد قرر في الـ19 من يناير الجاري تعليق الدراسة لمدة 10 أيام في المدارس، بداية من اليوم التالي الخميس 20 من الشهر نفسه.
وأمر تبون بتعليق الدراسة لمدة 10 أيام في الأطوار التعليمية الثلاثة (الابتدائي، المتوسط، والثانوي)، وترك قرار غلق الجامعات إلى مسؤولي المؤسسات والمراكز الجامعية، مع مراعاة مواعيد الامتحانات وإمكانية إعادة جدولتها للطلبة.