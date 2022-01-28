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الحكومة الجزائرية تقرر تمديد تعليق الدراسة لمدة أسبوع
الحكومة الجزائرية تقرر تمديد تعليق الدراسة لمدة أسبوع
أصدرت الحكومة الجزائرية قرارا بتمديد تعليق الدراسة لمدة أسبوع إضافي، تبدأ من الأحد 30 يناير/ كانون الثاني، وحتى السبت 5 فبراير/ شباط المقبل. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T06:45+0000
2022-01-28T06:45+0000
فيروس كورونا
الجزائر
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وحسب بيان لمصالح الوزير الأول الجزائري، (رئاسة الوزراء الجزائرية) نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد قرر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن "تمديد تعليق الدراسة لمدة 7 أيام، اعتبارًا من يوم الأحد 30 جانفي 2022 إلى غاية يوم السبت 5 فيفري 2022".وأوضح البيان أن قرار التمديد يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون، واستنادا إلى أن مشاورات اللجنة العلمية الخاصة بمتابعة تطور وباء كورونا والتي أكدت أن البلاد تشهد انتشارا سريعا للفيروس ومتحوراته.وفي سياق آخر أكدت الحكومة الجزائرية على ضرورة الإقبال على تلقي اللقاح، على كل المستويات، خاصة "على مستوى قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني".وأمر تبون بتعليق الدراسة لمدة 10 أيام في الأطوار التعليمية الثلاثة (الابتدائي، المتوسط، والثانوي)، وترك قرار غلق الجامعات إلى مسؤولي المؤسسات والمراكز الجامعية، مع مراعاة مواعيد الامتحانات وإمكانية إعادة جدولتها للطلبة.
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فيروس كورونا, الجزائر

الحكومة الجزائرية تقرر تمديد تعليق الدراسة لمدة أسبوع

06:45 GMT 28.01.2022
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الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
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أصدرت الحكومة الجزائرية قرارا بتمديد تعليق الدراسة لمدة أسبوع إضافي، تبدأ من الأحد 30 يناير/ كانون الثاني، وحتى السبت 5 فبراير/ شباط المقبل.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول الجزائري، (رئاسة الوزراء الجزائرية) نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد قرر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن "تمديد تعليق الدراسة لمدة 7 أيام، اعتبارًا من يوم الأحد 30 جانفي 2022 إلى غاية يوم السبت 5 فيفري 2022".
وأوضح البيان أن قرار التمديد يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون، واستنادا إلى أن مشاورات اللجنة العلمية الخاصة بمتابعة تطور وباء كورونا والتي أكدت أن البلاد تشهد انتشارا سريعا للفيروس ومتحوراته.
وفي سياق آخر أكدت الحكومة الجزائرية على ضرورة الإقبال على تلقي اللقاح، على كل المستويات، خاصة "على مستوى قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني".
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد قرر في الـ19 من يناير الجاري تعليق الدراسة لمدة 10 أيام في المدارس، بداية من اليوم التالي الخميس 20 من الشهر نفسه.
وأمر تبون بتعليق الدراسة لمدة 10 أيام في الأطوار التعليمية الثلاثة (الابتدائي، المتوسط، والثانوي)، وترك قرار غلق الجامعات إلى مسؤولي المؤسسات والمراكز الجامعية، مع مراعاة مواعيد الامتحانات وإمكانية إعادة جدولتها للطلبة.
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