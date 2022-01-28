"الفودكا بدلا من الغاز"... مزحة نولاند تلقى استحسانا في موسكو

وكانت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، قد قالت مازحة: "حبذا لو قامت روسيا بضخ الفودكا عبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، تعقيبا على مزحة نولاند: "من الأفضل أن يمزحوا بدلا من أن يعملوا على شحن الأجواء في أوروبا".وأشار إلى أن "محاولات المزاح في هذا الصدد شيء إيجابي".وتم إنشاء خط الغاز المسمى بـ"التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الطبيعي من مكامنه في الأراضي الروسية إلى ألمانيا وبلدان أوروبية أخرى عبر بحر البلطيق. وعارضت أمريكا تشغيله، مدعية أن ذلك يُوقع أوروبا في اسار التبعية لروسيا.
اعتبر ناطق الرئاسة الروسية أن المسؤولين الأمريكيين يبدون الرغبة في تغيير موقفهم من خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" حين يحاولون أن يمزحوا بشأنه.
وكانت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، قد قالت مازحة: "حبذا لو قامت روسيا بضخ الفودكا عبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، تعقيبا على مزحة نولاند: "من الأفضل أن يمزحوا بدلا من أن يعملوا على شحن الأجواء في أوروبا".
وأشار إلى أن "محاولات المزاح في هذا الصدد شيء إيجابي".
وتم إنشاء خط الغاز المسمى بـ"التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الطبيعي من مكامنه في الأراضي الروسية إلى ألمانيا وبلدان أوروبية أخرى عبر بحر البلطيق. وعارضت أمريكا تشغيله، مدعية أن ذلك يُوقع أوروبا في اسار التبعية لروسيا.