تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220128/الفودكا-بدلا-من-الغاز-مزحة-نولاند-تلقى-استحسانا-في-موسكو-1057374990.html
"الفودكا بدلا من الغاز"... مزحة نولاند تلقى استحسانا في موسكو
"الفودكا بدلا من الغاز"... مزحة نولاند تلقى استحسانا في موسكو
اعتبر ناطق الرئاسة الروسية أن المسؤولين الأمريكيين يبدون الرغبة في تغيير موقفهم من خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" حين يحاولون أن يمزحوا بشأنه. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T13:43+0000
2022-01-28T13:43+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103244/61/1032446182_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_bca5972043cb3c2086249343c26afc26.jpg
وكانت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، قد قالت مازحة: "حبذا لو قامت روسيا بضخ الفودكا عبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، تعقيبا على مزحة نولاند: "من الأفضل أن يمزحوا بدلا من أن يعملوا على شحن الأجواء في أوروبا".وأشار إلى أن "محاولات المزاح في هذا الصدد شيء إيجابي".وتم إنشاء خط الغاز المسمى بـ"التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الطبيعي من مكامنه في الأراضي الروسية إلى ألمانيا وبلدان أوروبية أخرى عبر بحر البلطيق. وعارضت أمريكا تشغيله، مدعية أن ذلك يُوقع أوروبا في اسار التبعية لروسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103244/61/1032446182_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_d6d742da41dc249e9a4dd3e861ff546d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

"الفودكا بدلا من الغاز"... مزحة نولاند تلقى استحسانا في موسكو

13:43 GMT 28.01.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentiyev / الذهاب إلى بنك الصور الرئيس فلاديمير بوتين والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ورئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف في انتظار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في سوتشي، 18 مايو/ أيار 2018
 الرئيس فلاديمير بوتين والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ورئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف في انتظار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في سوتشي، 18 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentiyev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اعتبر ناطق الرئاسة الروسية أن المسؤولين الأمريكيين يبدون الرغبة في تغيير موقفهم من خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" حين يحاولون أن يمزحوا بشأنه.
وكانت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، قد قالت مازحة: "حبذا لو قامت روسيا بضخ الفودكا عبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، تعقيبا على مزحة نولاند: "من الأفضل أن يمزحوا بدلا من أن يعملوا على شحن الأجواء في أوروبا".
وأشار إلى أن "محاولات المزاح في هذا الصدد شيء إيجابي".
وتم إنشاء خط الغاز المسمى بـ"التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الطبيعي من مكامنه في الأراضي الروسية إلى ألمانيا وبلدان أوروبية أخرى عبر بحر البلطيق. وعارضت أمريكا تشغيله، مدعية أن ذلك يُوقع أوروبا في اسار التبعية لروسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية