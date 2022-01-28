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انهيار جسر في ولاية أمريكية قبل ساعات من زيارة بايدن للحديث عن البنية التحتية في الولاية.. صور
انهيار جسر في ولاية أمريكية قبل ساعات من زيارة بايدن للحديث عن البنية التحتية في الولاية.. صور
أعلنت السلطات في بيتسبرغ أن جسرًا مغطى بالثلوج انهار صباح الجمعة قبل ساعات من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمناقشة البنية التحتية. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T14:24+0000
2022-01-28T14:24+0000
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وقال رئيس بلدية بيتسبرغ، إد جيني، في مؤتمر صحفي في مكان الحادث، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات، بحسب ما ذكرت شبكة "cnn".وقال داريل جونز، رئيس قسم الإطفاء في بيتسبرغ، إن هناك 10 "إصابات طفيفة"، وتم نقل ثلاثة أشخاص منهم إلى المستشفى.وأضاف أن أيا من الإصابات لم تكن خطيرة، وأوضح أن ثلاث أو أربع سيارات كانت على الجسر عندما سقط.
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انهيار جسر في ولاية أمريكية قبل ساعات من زيارة بايدن للحديث عن البنية التحتية في الولاية.. صور

14:24 GMT 28.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 21 ديسمبر 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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أعلنت السلطات في بيتسبرغ أن جسرًا مغطى بالثلوج انهار صباح الجمعة قبل ساعات من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمناقشة البنية التحتية.
وقال رئيس بلدية بيتسبرغ، إد جيني، في مؤتمر صحفي في مكان الحادث، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات، بحسب ما ذكرت شبكة "cnn".
وقال داريل جونز، رئيس قسم الإطفاء في بيتسبرغ، إن هناك 10 "إصابات طفيفة"، وتم نقل ثلاثة أشخاص منهم إلى المستشفى.
وأضاف أن أيا من الإصابات لم تكن خطيرة، وأوضح أن ثلاث أو أربع سيارات كانت على الجسر عندما سقط.
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