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https://arabic.sputniknews.com/20220128/انهيار-جسر-في-ولاية-أمريكية-قبل-ساعات-من-زيارة-بايدن-للحديث-عن-البنية-التحتية-في-الولاية-صور-1057377341.html
انهيار جسر في ولاية أمريكية قبل ساعات من زيارة بايدن للحديث عن البنية التحتية في الولاية.. صور
انهيار جسر في ولاية أمريكية قبل ساعات من زيارة بايدن للحديث عن البنية التحتية في الولاية.. صور
أعلنت السلطات في بيتسبرغ أن جسرًا مغطى بالثلوج انهار صباح الجمعة قبل ساعات من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمناقشة البنية التحتية. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T14:24+0000
2022-01-28T14:24+0000
2022-01-28T14:24+0000
العالم
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وقال رئيس بلدية بيتسبرغ، إد جيني، في مؤتمر صحفي في مكان الحادث، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات، بحسب ما ذكرت شبكة "cnn".وقال داريل جونز، رئيس قسم الإطفاء في بيتسبرغ، إن هناك 10 "إصابات طفيفة"، وتم نقل ثلاثة أشخاص منهم إلى المستشفى.وأضاف أن أيا من الإصابات لم تكن خطيرة، وأوضح أن ثلاث أو أربع سيارات كانت على الجسر عندما سقط.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
انهيار جسر في ولاية أمريكية قبل ساعات من زيارة بايدن للحديث عن البنية التحتية في الولاية.. صور
أعلنت السلطات في بيتسبرغ أن جسرًا مغطى بالثلوج انهار صباح الجمعة قبل ساعات من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمناقشة البنية التحتية.
وقال رئيس بلدية بيتسبرغ، إد جيني، في مؤتمر صحفي في مكان الحادث، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات، بحسب ما
ذكرت شبكة "cnn"
.
وقال داريل جونز، رئيس قسم الإطفاء في بيتسبرغ، إن هناك 10 "إصابات طفيفة"، وتم نقل ثلاثة أشخاص منهم إلى المستشفى.
وأضاف أن أيا من الإصابات لم تكن خطيرة، وأوضح أن ثلاث أو أربع سيارات كانت على الجسر عندما سقط.