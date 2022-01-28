https://arabic.sputniknews.com/20220128/روسيا-تسجل-أكثر-من-98-ألف-إصابة-بـكورونا-ومستوى-المناعة-الجماعية-يصل-إلى-644-1057379707.html

روسيا تسجل أكثر من 98 ألف إصابة بـ"كورونا".. ومستوى المناعة الجماعية يصل إلى 64.4%

روسيا تسجل أكثر من 98 ألف إصابة بـ"كورونا".. ومستوى المناعة الجماعية يصل إلى 64.4%

أعلنت تاتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي، أن عدد التطعيمات بالمكون الأول ضد فيروس "كورونا" بلغ في روسيا 83674549 تطعيما، وأن عدد التطعيمات بالمكونين،... 28.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-28T15:05+0000

2022-01-28T15:05+0000

2022-01-28T15:06+0000

روسيا

مجتمع

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ووفقا لغوليكوفا، فإن مستوى المناعة الجماعية بلغ في روسيا الاتحادية نسبة 64.4%.وبحسب مقر العمليات الخاص بمكافحة تفشيكورونا، فإن المؤشر الأخير لم يتغير خلال الأسبوع. وهذا بسبب فقدان المناعة من قبل المواطنين الروس الذين تم تطعيمهم في بداية تفشي "كوفيد-19" وأولئك الذين أصيبوا به منذ أكثر من 6 أشهر.وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 98 ألفاً و40 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما سجلت الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 673 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية".وفي وقت سابق، أكد صندوق الاستثمار المباشر الروسي، ومركز أبحاث "غاماليا"، التابع لوزارة الصحة الروسية، أن لقاح "سبوتنيك لايت"، باعتباره لقاحاً معززاً، يعمل على زيادة نشاط التحييد الفيروسي ضد سلالة "أوميكرون"، بشكل كبير.وكان رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قد صرح، في وقت سابق، بأن هناك زيادة في انتشار فيروس كورونا في البلاد بسبب انتشار سلالة "أوميكرون"، مؤكداً الحاجة إلى الاستعداد لأي تطور للأوضاع.وتوقع المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن تكون معدلات الإصابة بسلالة "أوميكرون"، المتحورة من فيروس كورونا، عالية جداً في روسيا؛ داعياً الجميع إلى تلقي اللقاح المضاد للعدوى.وأعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للطب الحيوي، قبل ذلك، تسجيل أول نظام اختبار، للكشف عن سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا في روسيا.

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روسيا, مجتمع