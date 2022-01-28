روسيا تنتج تشكيلة متنوعة من الطائرات المسيرة وتبني مركزا جويا للسيطرة عليها

وتم تشييد المصنع لزيادة إنتاج الطائرات المسيرة اللازمة للقوات المسلحة ومنها طائرات "أوريون" و"سيريوس".واطلع وزير الدفاع الروسي على النموذج العملي الأول من طائرة "أوريون" المزودة بهوائي الاتصالات مع الأقمار الصناعية. وتساهم الاتصالات مع الأقمار الصناعية على زيادة مدى الطائرة وتتيح لها أن تقوم بمهامها المتعلقة بالاستطلاع والقتال في أماكن بعيدة لا تصلها الموجات الراديوية المُرسلة من مركز القيادة والمتابعة الأرضي.وسيبدأ الجيش الروسي تسلم طائرات "سيريوس" الهجومية في عام 2023. ويصل مدى طائرة "سيريوس" التي تعمل بمحركين إلى 3000 كيلومتر.وسينتج المصنع الجديد طائرات مسيرة أخرى لا تزال قيد الإنشاء هي "هيليوس" و"غروم" و"مولنيا". ويجب أن تقوم طائرة "هيليوس" بطلعتها الجوية الأولى في عام 2024.وينتج المصنع أيضا معدات موقع عمل مشغّل الطائرات المسيرة والتي تمكّن المشغّل الواحد من السيطرة على 16 طائرة مسيرة. وشدد وزير الدفاع على ضرورة إنشاء مركز جوي للتحكم في الطائرات المسيرة. وقال قائد القوات الجوية-الفضائية، سيرغي سوروفيكين، إن المركز الجوي سيحتوي على نفس المعدات.
وتساهم الاتصالات مع الأقمار الصناعية على زيادة مدى الطائرة وتتيح لها أن تقوم بمهامها المتعلقة بالاستطلاع والقتال في أماكن بعيدة لا تصلها الموجات الراديوية المُرسلة من مركز القيادة والمتابعة الأرضي.
وسيبدأ الجيش الروسي تسلم طائرات "سيريوس" الهجومية في عام 2023. ويصل مدى طائرة "سيريوس" التي تعمل بمحركين إلى 3000 كيلومتر.
وسينتج المصنع الجديد طائرات مسيرة أخرى لا تزال قيد الإنشاء هي "هيليوس" و"غروم" و"مولنيا". ويجب أن تقوم طائرة "هيليوس" بطلعتها الجوية الأولى في عام 2024.
وينتج المصنع أيضا معدات موقع عمل مشغّل الطائرات المسيرة والتي تمكّن المشغّل الواحد من السيطرة على 16 طائرة مسيرة. وشدد وزير الدفاع على ضرورة إنشاء مركز جوي للتحكم في الطائرات المسيرة. وقال قائد القوات الجوية-الفضائية، سيرغي سوروفيكين، إن المركز الجوي سيحتوي على نفس المعدات.