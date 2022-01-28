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https://arabic.sputniknews.com/20220128/روسيا-تنتج-تشكيلة-متنوعة-من-الطائرات-المسيرة-وتبني-مركزا-جويا-للسيطرة-عليها-1057301302.html
روسيا تنتج تشكيلة متنوعة من الطائرات المسيرة وتبني مركزا جويا للسيطرة عليها
روسيا تنتج تشكيلة متنوعة من الطائرات المسيرة وتبني مركزا جويا للسيطرة عليها
تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الخميس 27 يناير/كانون اثاني 2022، مصنعا جديدا لإنتاج الطائرات المسيّرة في مدينة دوبنا في ريف العاصمة موسكو. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T07:31+0000
2022-01-28T07:31+0000
روسيا
رصد عسكري
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وتم تشييد المصنع لزيادة إنتاج الطائرات المسيرة اللازمة للقوات المسلحة ومنها طائرات "أوريون" و"سيريوس".واطلع وزير الدفاع الروسي على النموذج العملي الأول من طائرة "أوريون" المزودة بهوائي الاتصالات مع الأقمار الصناعية. وتساهم الاتصالات مع الأقمار الصناعية على زيادة مدى الطائرة وتتيح لها أن تقوم بمهامها المتعلقة بالاستطلاع والقتال في أماكن بعيدة لا تصلها الموجات الراديوية المُرسلة من مركز القيادة والمتابعة الأرضي.وسيبدأ الجيش الروسي تسلم طائرات "سيريوس" الهجومية في عام 2023. ويصل مدى طائرة "سيريوس" التي تعمل بمحركين إلى 3000 كيلومتر.وسينتج المصنع الجديد طائرات مسيرة أخرى لا تزال قيد الإنشاء هي "هيليوس" و"غروم" و"مولنيا". ويجب أن تقوم طائرة "هيليوس" بطلعتها الجوية الأولى في عام 2024.وينتج المصنع أيضا معدات موقع عمل مشغّل الطائرات المسيرة والتي تمكّن المشغّل الواحد من السيطرة على 16 طائرة مسيرة. وشدد وزير الدفاع على ضرورة إنشاء مركز جوي للتحكم في الطائرات المسيرة. وقال قائد القوات الجوية-الفضائية، سيرغي سوروفيكين، إن المركز الجوي سيحتوي على نفس المعدات.
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روسيا, رصد عسكري

روسيا تنتج تشكيلة متنوعة من الطائرات المسيرة وتبني مركزا جويا للسيطرة عليها

07:31 GMT 28.01.2022
© Photo / Press Service of Rosoboronexportطائرة مسيرة هجومية "أوريون-إي" الروسية
طائرة مسيرة هجومية أوريون-إي الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© Photo / Press Service of Rosoboronexport
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تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الخميس 27 يناير/كانون اثاني 2022، مصنعا جديدا لإنتاج الطائرات المسيّرة في مدينة دوبنا في ريف العاصمة موسكو.
وتم تشييد المصنع لزيادة إنتاج الطائرات المسيرة اللازمة للقوات المسلحة ومنها طائرات "أوريون" و"سيريوس".
واطلع وزير الدفاع الروسي على النموذج العملي الأول من طائرة "أوريون" المزودة بهوائي الاتصالات مع الأقمار الصناعية.
وتساهم الاتصالات مع الأقمار الصناعية على زيادة مدى الطائرة وتتيح لها أن تقوم بمهامها المتعلقة بالاستطلاع والقتال في أماكن بعيدة لا تصلها الموجات الراديوية المُرسلة من مركز القيادة والمتابعة الأرضي.
وسيبدأ الجيش الروسي تسلم طائرات "سيريوس" الهجومية في عام 2023. ويصل مدى طائرة "سيريوس" التي تعمل بمحركين إلى 3000 كيلومتر.
وسينتج المصنع الجديد طائرات مسيرة أخرى لا تزال قيد الإنشاء هي "هيليوس" و"غروم" و"مولنيا". ويجب أن تقوم طائرة "هيليوس" بطلعتها الجوية الأولى في عام 2024.
وينتج المصنع أيضا معدات موقع عمل مشغّل الطائرات المسيرة والتي تمكّن المشغّل الواحد من السيطرة على 16 طائرة مسيرة. وشدد وزير الدفاع على ضرورة إنشاء مركز جوي للتحكم في الطائرات المسيرة. وقال قائد القوات الجوية-الفضائية، سيرغي سوروفيكين، إن المركز الجوي سيحتوي على نفس المعدات.
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