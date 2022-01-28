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https://arabic.sputniknews.com/20220128/زلزال-بقوة-58-درجة-يضرب-تشيلي-1057298100.html
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب تشيلي
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب تشيلي
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا شدته 5.5 درجة وقع قبالة ساحل تاراباكا في تشيلي يوم الخميس. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T01:46+0000
2022-01-28T01:46+0000
تشيلي
زلازل
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وعدل المركز شدة الزلزال بالخفض بعد إعلانه في بادئ الأمر أنها 5.8 درجة.وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 100 كيلومتر.
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تشيلي, زلازل

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب تشيلي

01:46 GMT 28.01.2022
© AFP 2021 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© AFP 2021 / Richter magnitude scale
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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا شدته 5.5 درجة وقع قبالة ساحل تاراباكا في تشيلي يوم الخميس.
وعدل المركز شدة الزلزال بالخفض بعد إعلانه في بادئ الأمر أنها 5.8 درجة.
وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 100 كيلومتر.
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