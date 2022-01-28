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https://arabic.sputniknews.com/20220128/شمبانيا-وموسيقى-الجاز-فندق-للكلاب-في-جنوب-أفريقيا-يقدم-خدمة-6-نجوم-1057358912.html
شمبانيا وموسيقى الجاز... فندق للكلاب في جنوب أفريقيا يقدم خدمة "6 نجوم"
شمبانيا وموسيقى الجاز... فندق للكلاب في جنوب أفريقيا يقدم خدمة "6 نجوم"
يقدم فندق مخصص للكلاب في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا خدمة تفوق المتعارف عليه في أرقى فنادق العالم، حيث يقدم لنزلائه من الكلاب خدمات متميزة ربما تجعله يستحق... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T11:35+0000
2022-01-28T11:35+0000
مجتمع
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وقالت رويترز إنه على الرغم من أن النجوم الخمسة هي أعلى درجة يمكن أن تحصل عليها الفنادق الفاخرة، لكن فندق سابويروف الجنوب أفريقي يفوق ذلك، حيث يودع الأثرياء كلابهم فيه لتحظى الكلاب بمعاملة خاصة يحلم بها الكثير من البشر في البلاد.من جانبه، صرح واتسون مبالا، أحد رعاة الكلاب في الفندق إن العاملين في الفندق "يبذلون قصارى جهدهم لتقديم خدمة 6 نجوم".يضاف إلى ذلك خدمة النزهات الطويلة لتمشية الكلاب في المناطق الريفية في وادي فرانتشوك بمنطقة مزارع العنب في غرب البلاد، ومن بين الخدمات المميزة التي يقدمها الفندق أيضا تقديم شمبانيا الكلاب، وهي عبارة عن ماء مختلط بأعشاب داخل زجاجة شمبانيا.يشار إلى أنه بعد مرور ما يقرب من 3 عقود على نهاية حقبة حكم الأقلية البيضاء، ما زالت جنوب أفريقيا أحد أكثر بلدان العالم انعداما للمساواة حيث يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، ومن بينهم من يقيم في ملجأ للمشردين في مواجهة مركز رعاية الكلاب التي تتراوح أعمارها بين ستة أشهر وعام.
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مجتمع

شمبانيا وموسيقى الجاز... فندق للكلاب في جنوب أفريقيا يقدم خدمة "6 نجوم"

11:35 GMT 28.01.2022
© AP Photoكلب الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في واشنطن، 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 1972
كلب الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في واشنطن، 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 1972 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© AP Photo
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يقدم فندق مخصص للكلاب في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا خدمة تفوق المتعارف عليه في أرقى فنادق العالم، حيث يقدم لنزلائه من الكلاب خدمات متميزة ربما تجعله يستحق درجة 6 نجوم.
وقالت رويترز إنه على الرغم من أن النجوم الخمسة هي أعلى درجة يمكن أن تحصل عليها الفنادق الفاخرة، لكن فندق سابويروف الجنوب أفريقي يفوق ذلك، حيث يودع الأثرياء كلابهم فيه لتحظى الكلاب بمعاملة خاصة يحلم بها الكثير من البشر في البلاد.
من جانبه، صرح واتسون مبالا، أحد رعاة الكلاب في الفندق إن العاملين في الفندق "يبذلون قصارى جهدهم لتقديم خدمة 6 نجوم".
وأضاف مبالا: "نريد حقا أن نوفر إقامة فاخرة للكلاب تشمل إشرافا على مدى الأربع والعشرين ساعة وخدمات ترفيهية في حمام السباحة ومقاعد ضخمة وثيرة وموسيقى الجاز التي تسمعها الآن".
يضاف إلى ذلك خدمة النزهات الطويلة لتمشية الكلاب في المناطق الريفية في وادي فرانتشوك بمنطقة مزارع العنب في غرب البلاد، ومن بين الخدمات المميزة التي يقدمها الفندق أيضا تقديم شمبانيا الكلاب، وهي عبارة عن ماء مختلط بأعشاب داخل زجاجة شمبانيا.
يشار إلى أنه بعد مرور ما يقرب من 3 عقود على نهاية حقبة حكم الأقلية البيضاء، ما زالت جنوب أفريقيا أحد أكثر بلدان العالم انعداما للمساواة حيث يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، ومن بينهم من يقيم في ملجأ للمشردين في مواجهة مركز رعاية الكلاب التي تتراوح أعمارها بين ستة أشهر وعام.
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