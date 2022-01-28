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https://arabic.sputniknews.com/20220128/على-خلفية-الهجمات-الحوثية-عن-ماذا-تمخضت-القمة-المصرية-الإماراتية-البحرينية-1057359801.html
على خلفية الهجمات "الحوثية".. عن ماذا تمخضت القمة المصرية الإماراتية البحرينية؟
على خلفية الهجمات "الحوثية".. عن ماذا تمخضت القمة المصرية الإماراتية البحرينية؟
على خلفية الهجمات التي قامت بها جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) على الإمارات العربية المتحدة، شهدت مدينة أبو ظبي قمة مصرية إماراتية بحرينية، أكدت على عدة... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T12:05+0000
2022-01-28T12:05+0000
2022-01-28T12:05+0000
انفوجرافيك
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انفوجرافيك, инфографика
على خلفية الهجمات "الحوثية".. عن ماذا تمخضت القمة المصرية الإماراتية البحرينية؟
على خلفية الهجمات التي قامت بها جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) على الإمارات العربية المتحدة، شهدت مدينة أبو ظبي قمة مصرية إماراتية بحرينية، أكدت على عدة أمور، منها التضامن مع الإمارات في مواجهتها مع الحوثيين، ودعم ما ستتخذه من إجراءات للدفاع عن نفسها.